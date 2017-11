La tercera fecha se jugará en Social Lux y Argentino

Contrariamente de lo que ocurrió en las dos primeras fechas de la Copa Adriana Lofiego, el torneo de fútbol femenino organizado por la Rosarina, en las cuales todos los partidos se jugaron en Renato Cesarini, la jornada del domingo se diputará en dos canchas: Social Lux y Argentino.

Los tres partidos correspondientes a la zona A tendrán como escenario la cancha de Mercadito. A primer turno, desde las 9.15, jugarán San Martín vs. Botafogo. Más tarde, a las 11, 14 de Junio vs. Provincial. Y el plato fuerte será a las 12.45, con el choque entre el local y Central, en un choque decisivo para saber el equipo clasificado a la final. Libre: Coronel Aguirre.

En tanto, en la el Polideportivo del Salaíto se vivirán estos encuentros: Argentino vs. Santa María (9.15), Renato Cesarini vs. Gálvez (11) y Semillero vs. Alianza (12.45). Libre: Pablo VI.