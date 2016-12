La tasa de asesinatos bajó un treinta por ciento en tres años

El jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos Adrián Spelta brindó algunos datos sobre los crímenes cometidos durante 2016. Refirió que hasta el momento se computaron 174 homicidios en el año, lo que implicó una merma en los números que se venían barajando en los últimos años. Refirió que se llevaron a juicio 30 crímenes desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal, en febrero de 2014, y estima que para el próximo podría haber 70 juicios orales por homicidios. A su vez dijo que, de los crímenes ocurridos durante este año, en el 58 por ciento de los casos su presunto autor fue individualizado e imputado. Y resaltó que tienen claro que detrás de un número hay un nombre y apellido y una familia que espera una respuesta.

Este año, el número de crímenes dolosos trepó a 174, aunque se determinó que en cuatro de esos hechos los presuntos autores fueron menores y la investigación pasó a ese fuero. En la mayoría de las causas en que hay un menor y un mayor involucrados se trabaja en colaboración y detalló: “Lo más lógico y razonable sería que el nuevo sistema de Justicia penal también incorpore a los menores, que también gocen de este sistema porque tiene cosas importantísimas”. Refirió que el sistema acusatorio se caracteriza por sus mejorías y por tener como prioridad las garantías del imputado y de las víctimas: “No digo que el menor no las tenga pero sí este sistema es una mejoría: debería tener esa posibilidad”.

Crímenes

La tasa de homicidios se triplicó en el departamento Rosario en los primeros años de esta década hasta alcanzar en 2013 los 264 casos, o sea 22 muertes cada cien mil habitantes. Desde entonces, ha ido en descenso: de 250 en 2014 se pasó a 224 en 2015. En lo que va de 2016 se computaron 174 crímenes lo que se presentaría al terminar este diciembre como una merma de alrededor del 30 por ciento. Para Spelta, los factores son varios. Detalló la tarea de prevención y una vez que suceden los crímenes refirió que la celeridad en la que la Fiscalía lleva a cabo los proceso tiene también su impacto.

Hubo 30 juicios orales de homicidios desde febrero de 2014, y el 70 por ciento de estos se realizaron este año. A ello sumó los juicios abreviados, que triplica el número de juicios orales. Refirió que es allí donde apunta el sistema y aclaró que es materialmente imposible que todos tengan como respuesta un juicio oral. “Ningún sistema de justicia del mundo tiene como objetivo el juicio oral, sino dar respuestas alternativas a las víctimas que le generen conformidad, también al imputado”, dijo.

Otro dato que entiende repercute en la disminución son las penas que han logrado en juicios, las que calificó como “altas”, y el dictado de las prisiones preventivas. En cuanto al pedido de penas que la Fiscalía solicita en los juicios, sostuvo que parten de una semisuma: el máximo de la escala y el mínimo dividido dos y de ese número se sube o se baja en relación con los agravantes o atenuantes del caso. “Ese es el criterio que tomamos sin una imposición oficial; fue un criterio integral de la Unidad y nos pareció razonable”, detalló. “Hemos tenido aceptación de los jueces y por ahí tenemos un recelo de la Cámara Penal que en algunos casos las ha bajado”, refirió.

En cuanto a los móviles, si bien detalló que es un dato del informe regional sostuvo que el mayor motivo a su entender son los conflictos interpersonales: “Hoy los conflictos se resuelven de manera violenta y con un arma de fuego”. Y allí puso un punto. Sostuvo que la presencia de armas en la población es un gran problema, También la fiscalía entiende que es el objetivo primordial a plantearse para evitar el aumento de homicidios “porque es el elemento utilizado y hay que eliminarlo del mercado negro. Y hay acuerdo con el Ministerio de Seguridad para trabajos con respecto a armas”, describió, para puntualizar: “Nosotros estamos mandando a Buenos Aires balas testigo de todos los casos; la muestra se coteja para determinar si tiene algún similar a través del Sistema Argentino de Información Balística (Saib) y en algunos casos nos vinculó con otros homicidios”.

Con respecto a los crímenes de 2016, Spelta sostuvo que el 58 por ciento de los presuntos autores son individualizados, es decir que se le produjo audiencia imputativa y agregó que el ciento por ciento de los individualizados se encuentran en prisión preventiva.

Archivo

En cuanto a los casos de archivo de causas, el fiscal sostuvo que sólo se produce por cuestiones de competencia o cuando existe una causal de sobreseimiento, de justificación que determine que lo cometió y está justificado, o no lo cometió, o cuando tiene una excusa que no lo haría merecedor de pena: “El caso más claro es el de los policías que han actuado en legítima defensa o los hechos de entradera, donde la víctima se vio agredida y se defendió de esa agresión”. Spelta añadió: “En estos casos hemos explicado los motivos, también a los familiares de víctimas que pueden plantear una disconformidad y hasta el momento no lo han hecho y al imputado. Y aclaró que en estos casos la fundamentación es mayor que cuando se acusa y esta decisión no causa estado, puede desarchivarse. “Tomamos muchos recaudos antes de archivar y todavía no se ha archivado por falta de elementos, porque creemos que podemos seguir profundizando”, concluyó.