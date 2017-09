La Sexta es del Azul

La cuarta fecha de la Superliga tuvo su pico de emoción con la victoria de Atalaya sobre Sportsmen por 78 a 73 en una nueva edición del clásico de la Sexta, que se llevó a cabo en el Alberto Ornati sólo con público local, que deliró con el triunfo. Atalaya manda en el torneo con 7 puntos.

El Tala se sacó la mufa y derrotó a Talleres en Villa Gobernador Gálvez por 66 a 64.

Por su parte, Echesortu le ganó a Los Rosarinos Estudiantil por 80 a 69 y Municipalidad de Puerto San Martín a Náutico Sportivo Avellaneda por 78 a 68.

Además, se dio un papelón en Caova-Temperley, que no pudo terminar (ganaba 63 a 62 la visita) por falta de garantías policiales ante insultos contra los árbitros.

Mientras, en la A2 Atlantic superó a Tiro Suizo 73 a 68 y Unión a Regatas por 80 a 69.

Por la C hoy jugarán Edison vs. Atlanta, Sionista vs. Timbúes, Asac vs. Maciel, Velocidad vs. Fortín, Horizonte vs. Paganini y Belgrano vs. San Telmo.

Siga Provincial sub 15

Gimnasia y Náutico lograron clasificarse ayer para disputar los cuadrangulares semifinales de la Liga de Formativas U15 de Santa Fe. Temperley y Atlantic Sportsmen no pudieron concretar el objetivo.

Náutico se quedó con la zona A, en la que fue local. Derrotó a Unión de Totoras por 80 a 48, a Ciudad de Venado tuerto 92 a 53 y a Atlético de Rafaela por 82 a 54. Por este grupo también pasó Ciudad de Venado Tuerto en el segundo lugar.

Mientras tanto, Gimnasia clasificó como el ganador del grupo B, que se jugó en Temperley. El mensana perdió con Sportivo Suardi 65 a 60, le ganó a Temperley 76 a 44 y a Almagro de Esperanza 69 a 33. En el desempate Gimnasia fue primero, Suardi segundo y Temperley quedó tercero, por lo que no pudo pasar de ronda.

La zona C se jugó en Sunchales y allí los que clasificaron fueron Central Olímpico de Ceres y el local Unión.

En tanto, en el grupo D, pasaron Banco de Santa Fe y Libertad de Sunchales, que le ganó en el desempate al local Atlantic de Rosario y a Independiente de Rafaela.