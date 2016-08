La semana que viene comienza nuevo juicio por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó el 7 de septiembre como fecha de inicio del juicio oral y público contra cinco imputados en crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “La Casita”, durante la última dictadura.

Los acusados son el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe -y luego juez-, Víctor Hermes Brusa.

Los delitos que se les imputan son la privación ilegal de la libertad y tormentos de 12 personas, además del homicidio del responsable de Montoneros para el área Santa Fe, Emilio Osvaldo Feresin, secuestrado el 10 de febrero de 1977 y fallecido por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La Casita”, ubicada en las afueras de la capital provincial.

El resto de las víctimas, 11 mujeres y un hombre, fueron secuestradas y torturadas en la Comisaría 4, en la GIR y en “La Casita”.

Perizzotti, Ramos Campagnolo y Aebi deberán responder por la privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas contra siete de esas víctimas y por seis hechos de tormentos.

En tanto, Ramos Campagnolo será juzgado como coautor del homicidio de Feresín y Ferreyra, por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos agravados de cuatro víctimas,además del delito de asociación ilícita, por haber formado parte de una asociación criminal de más de tres integrantes para perpetrar delitos indeterminados, junto a su coimputados, quienes ya fueron condenados en orden a ese crimen.

Por último, Brusa, llega acusado en su carácter de funcionario judicial por la aplicación por apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas.

El Tribunal estará presidido por Omar Digerónimo e integrado por Beatriz Barabani y Ricardo Moises Vázquez, quien se excusó de intervenir en el debate, por lo que la Cámara Federal de Apelaciones deberá expedirse sobre su presentación, y actuará el fiscal general ante el TOCF de Santa Fe, Martín Suárez Faisal.

La información del sitio fiscales.gob.ar agrega que de los cinco imputados, gozan de prisión domiciliaria Perizzotti y Ferreyra , mientras que Brusa y Ramos Campagnolo están alojados en el Instituto de Detención U-2 Santa Fe, y Aebi está recluida en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe.

Comentarios