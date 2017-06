La selección de Sampaoli, ante Singapur en el segundo examen

Segundo ensayo. El seleccionado argentino, sin Lionel Messi, disputará su segundo amistoso bajo la conducción técnica de Jorge Sampaoli ante el débil y desconocido Singapur, en el cual el entrenador del equipo nacional buscará reafirmar su idea de juego ofensivo y de ataque constante.

El partido se jugará desde las 9 (hora argentina) en el estadio Nacional de Singapur, con capacidad para 55.000 espectadores, con arbitraje del japonés Hiroyuki Kimura y televisación de TyC Sports.

En la lejana Singapur (hay once horas menos de diferencia), el seleccionado nacional encarará hoy un partido que sólo se explica por la necesidad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de generar ingresos económicos más que por la relevancia del rival. Tanto es así que Messi abandonó la concentración tras la victoria 1-0 sobre Brasil para tomarse vacaciones y preparar su casamiento.

Sampaoli, ante un adversario mucho más endeble que Brasil, buscará profundizar en los jugadores su idea ofensiva y de ataque constante sin importar la relevancia del rival. En especial, de cara a su primer encuentro oficial que será el 31 de agosto ante Uruguay, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas.

En la carrera mundialista a Rusia 2018, la Albiceleste se ubica en quinto lugar y en zona de Repechaje, con 22 puntos, por detrás de Chile y Uruguay (ambos suman 23), Colombia (24) y el ya clasificado Brasil (33), por lo cual no puede dejar más unidades en el camino si no quiere penar para clasificar.

Al parecer, la escasa jerarquía del rival asiático entusiasmó al DT casildense para probar un esquema extremadamente ofensivo. Por esa razón, en el último entrenamiento repitió el once inicial con apenas dos defensores para disputar el segundo amistoso de su ciclo, en la gira asiática.

El Zurdo sorprendió con Emmanuel Mammana y Federico Fazio como marcadores centrales, con Eduardo Salvio y Marcos Acuña en una versión recargada de laterales-volantes por derecha e izquierda, respectivamente.

La idea del DT, más allá de los pergaminos y la historia del rival, es apostar a la versatilidad y a la predisposición de sus dirigidos para adaptarse a los cambios permanentes de esquemas tácticos, incluso dentro de un mismo partido.

Ante Brasil, al cual le quebró un invicto de 9 partidos, inició con un 3-4-3, con una línea de tres, formada con Nicolás Otamendi como líbero, Jonatan Maidana y Gabriel Mercado como stoppers, que luego mutó con el ingreso de Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo. Mercado pasó entonces al lateral derecho, con lo cual pasó a un 4-3-3.

Sampaoli alineara a Nahuel Guzmán en el arco en lugar de Sergio Romero, con la dupla defensiva formada por Mammana y Fazio, y luego una primera línea de tres volantes con Salvio por la derecha, Lucas Biglia como central y Acuña por la izquierda. Por delante se pararán Ángel Di María como extremo por derecha y Alejandro “Papu” Gómez por izquierda, ambos con los perfiles cambiados, mientras que Manuel Lanzini y Paulo Dybala serán los encargados de manejar los hilos creativos, con el tucumano Joaquín Correa como único punta.

“La defensa: los 10 jugadores”

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, relativizó este lunes la utilización de sólo dos defensores naturales en el amistoso de hoy frente a Singapur y, si bien adelantó que podría repetirlo en el futuro si es que necesita un resultado en las Eliminatorias, destacó que en su idea “la defensa son los diez futbolistas”.

El técnico deslizó que Nahuel Guzmán podría ser quien ocupe el arco y sorprendió al afirmar que no puede confirmar quién será el titular contra Uruguay. “Como en cualquier puesto, uno no puede definir el arquero en la Eliminatoria que viene. Los que están son arqueros valorizados como tengo a otros que no están acá y que de no estar pueden terminar jugando”, explicó.

“Las variantes de ataque a probar con muchos jugadores de características ofensivas va a tener mucho que ver con la parte defensiva. La recuperación pos pérdida tiene que ser inmediata”, indicó, al seguir contagiando la idea que pretende que lleven adelante sus jugadores.

“Hay que ordenarlos, organizarlos. Está la posibilidad de que jueguen dos centrales y un contención, pero la defensa son los diez futbolistas. Eso se vio con Brasil y es un mérito. Más allá de las características, lo que buscamos es el desarrollo de organización defensiva que tenga que ver con la presión y la recuperación inmediata”, indicó.