La ruta de Zaz pasa por Rosario

En el marco de la gira presentación del disco Sur la Route, un material que recopila grabaciones en vivo de la gira mundial que realizó en 2014/2015 y presenta su nuevo single “Si Jamais J’oublie”, Zaz volverá a pasar por Rosario para repasar todas sus bellas canciones esta noche, a partir de las 20, en el Salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario (Junín 501). A modo de invitados, abriendo el show, estarán los locales de la Rosario Smowing.

Isabelle Geffroy, más conocida como Zaz, dio un salto a la escena internacional allá por 2010 de la mano de su álbum homónimo y la canción “Je Veux”. Lanzado en más de 54 países Zaz vendió más de 2 millones de copias y obtuvo el reconocimiento tanto del público masivo como de la crítica especializada. Su segundo álbum salió a la venta en 2013 bajo el título Recto Verso antecediendo a París, un material en el que Zaz interpreta las canciones más memorables de su país que la termino de posicionar, en 2014, como la máxima referente musical de Francia en la escena internacional.

A partir de allí es considerada como la heredera de Efith Piaff, una artista que “cantaba con gran intensidad e inmenso amor por lo que hacia”, según describió la misma Zaz a El Ciudadano.

“Ella tuvo grandes dramas en su vida, y pudo avanzar igual. Representaba el coraje, la tenacidad, la fuerza de la vida, también la intensidad del amor y el humor. Es una de las artistas francesas que ha podido exportar al mundo una síntesis más allá del idioma. Ella forma parte del patrimonio francés”, describió.

Dueña de una voz particular e intensa, la joven artista logró ganarse el corazón del publico mundial rompiendo las barreras idiomáticas: “No sé porqué se da esta situación. Imagino que mi energía es comunicativa. Yo soy muy feliz cuando subo al escenario, cuando canto y conecto con la gente. Debe ser la alegría de recibir el amor de la gente, quizás no sepan lo que digo, pero llega el sentimiento y me hace feliz ese intercambio de amor. Creo que los géneros me representan en los valores que quiero transmitir en las canciones, que son humanistas”, analizó Zaz al tiempo que consultada por el origen de su alegría (siempre explícita) en un mundo complicado política y socialmente dijo: “No puedo cambiar al mundo, pero puedo cambiar mi forma de reaccionar ante el mundo”.

“El mundo somos nosotros –se explayó–, si nosotros cambiamos cambiará el mundo. Si todo el mundo trabaja para encontrar esa paz interior vamos a ver menos horrores y menos destrucción. No es lo más fácil de hacer pero hay que asumir responsabilidades y no sólo victimizarse. Si tengo energía negativa, si tengo miedo, eso me va a condicionar, por eso elijo trabajar en mi felicidad. Pero ser positiva no significa ser ingenua, soy consciente de lo que pasa y reconozco que muchas veces me enojo o me entristezco. Intento ser dulce y tolerante conmigo misma, y después, todo pasa. Recargo las pilas en la naturaleza, para mi es la mejor maestra porque sabe amar de manera incondicional. Me ayuda mucho meditar. Es el amor de la vida y de los humanos lo que me da energía”.

Eclecticismo y experimentación

Dentro de su repertorio, Zaz logra mezclar gran variedad de estrilos, géneros musicales e instrumentos, una característica de su carrera que según confeso se debe a sus gustos eclécticos: “Si sólo hiciera un género creo que me aburriría. Me gusta experimentar nuevas cosas y eso se debe sentir en mi música me imagino. Ahora uso sobre el escenario un instrumento llamado theremin, hay partes electrónicas e incluso un fragmento en el que hago dubstep. Puede sorprender a aquellos que sólo esperan escuchar swing pero también me gusta eso”.

Para Zaz “la música nos permite hablar a todos el mismo idioma”, uno que fundamentalmente es “más libre y ancho”. “Cuando la música no es en nuestro idioma se intelectualiza menos y se siente más, es más animal la escucha y eso me encanta”, aseguró la cantante que a la hora de nombrar artistas argentinos destacó el trabajo de Mercedes Sosa y Astor Piazzolla. “Ellos son artistas increíbles, pero estoy segura de que hay muchos más y espero conocerlos”, concluyó.

Horario del concierto

Según anunciaron desde la organización del show las puertas para el concierto que Zaz brindará esta noche en el Salón Metropolitano se abrirán a las 19 tras lo cual, a partir de las 20.15, comenzará a tocar la Rosario Smowing, una de las bandas más convocantes de swing y ska que tiene la ciudad. El inicio del show de la cantante francesa será a las 21.15.