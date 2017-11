La revolución del skate tras la confirmación olímpica

El Templo de Bernal está que arde. El nivel de los competidores es altísimo y una de las series finales termina con dos de los skaters en el piso, intentando bajar una maniobra más en el último segundo, hasta caer exhaustos en la pista. En el mítico skatepark del sur del Gran Buenos Aires se corre la quinta edición del DC King of E?Park, uno de los torneos top del año, y el lugar refleja la explosión del skate, uno de los deportes urbanos que más ha crecido en los últimos tiempos, ya lejos de los años en los que era mal visto o perseguido. “Es verdad, en estos cuatro años subió mucho, más que en los 20 anteriores”, resume Matías Dell Olio (21 años), uno de los mejores skaters del país que terminaría 4° en el torneo. “Sí, se fue al carajo el skate. Muchos chicos empezaron y se construyeron muchas pistas”, agrega Sandro Moral, figura del Team DC, luego de llevarse el premio gordo del día. El marplatense ganó 28.000 pesos de los 60.000 en premios dentro de un torneo que profesionales pero también skaters amateurs. Una jornada que tuvo de todo: la musicalización de DJ Cofla, la participación del rapero MC Papo y un final a puro asado para toda la tribu del skate.

“Año a año veo cómo las pistas que se construyen están llenas, las nuevas camadas vienen muy fuerte”, aporta Mauro Iglesias, una de las joyas (17 años) de la cantera, quien había ganado el finde anterior y ahora fue 2°. “Es el deporte urbano que más creció y para mí se debe a la creación de muchas pistas. La aparición de un skatepark público motiva a quienes ya están en la práctica y genera la necesidad a quienes la ven y desean aprender”, explica Daniela Quintabani, secretaria de la Federación de Skate. Gabriel Beneitez, presidente de esa Federación y del Comité Nacional, no tiene cifras oficiales de skaters en el país, pero sí precisa que hay 150 skateparks, siete en CABA, a los cuales van un promedio de 600 chicos por día. “El crecimiento hizo que en junio la Legistatura porteña reconociera a Buenos Aires como Ciudad de Skate. Este es el primer paso para los desafíos camino a los Juegos Olímpicos 2020 y a la organización de los World Skate Games”, cuenta quien asegura que Argentina es la segunda potencia sudamericana. Las marcas del nicho notan ese auge. DC Shoes, la empresa líder en la demanda de zapatillas, informó un aumento significativo en sus ventas en este año con respecto al 2016, pese a que el consumo de indumentaria bajo por la crisis, e informó la apertura de un nuevo local exclusivo en Shopping Unicenter como parte de la expansión nacional.

Tanto ha crecido el skate que fue incluido por el Comité Olímpico Internacional y tendrá su debut el año que viene en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires. Desde afuera todo parece color de rosa, una motivación para el ambiente. Sin embargo, no todo es así. “Desde que aparecieron estas chances surgieron los problemas y conflictos”, asegura Dell Olio. Beneitez lo acepta. “Sí, apareció gente con intereses políticos y económicos que sólo quería quedarse con una porción del skate. Eso nos complicó un año, sumado al atraso de 20 años de una asociación que no hizo su trabajo… Hoy podemos decir que tenemos un skate para skaters, que estamos organizados y con todas las herramientas para ir para adelante”, cuenta y, a la vez, tira un palazo.

Martín Pibotto, presidente de la Asociación Argentina de Skateboarding y constructor de muchas de las nuevas pistas, recoge el guante y contesta. “Por ahora lo de la Federación no me convence porque no ha hecho más que trámites burocráticos y muy pocas acciones. Los veo más concentrados en recibir fondos del Enard para los Juegos que trabajando con los deportistas. Salvo Quintabani, el resto está aprendiendo”, devuelve. Beneitez asegura que él responde con hechos. “Llevamos un año como federación y estamos trabajando en varios frentes, en capacitaciones, en escuela de iniciación y, en lo competitivo, con 60 ciudades y 16 asociaciones del país. Ya tenemos una estructura más federal e inclusiva, que permite que cualquier skater se sume al esquema competitivo, no sólo es para los de CABA y Gran Buenos Aires”, expresa sin alargar la polémica.

La idea de la Federación es potenciar lo competitivo, para eso trabaja en un calendario para el 2018, con ranking de puntos, algo que parte de los skaters rechaza. “Es verdad que hay un sector que le gusta más andar y filmar, y poco y nada competir. A mí me gustan las dos cosas”, dice Iglesias, figura del Team DC. Moral asiente. “Viajar por el mundo, andar en la calle y filmar me gusta tanto como competir”, compara. Desde 2014 está la Liga Metropolitana, con cerca de 2.000 participantes pero, por caso, hasta noviembre no se había organizado ningún torneo profesional en el año. La falta de competencias y el monto de los premios (el DC King of es una excepción) son los temas apuntados. “Están congelados hace años y eso no te permite organizarte para entrenar y competir acá. Yo, por caso, no tengo beca ni aval de nadie. Veo bien lo de la Federación, pero por ahora se habla mucho y se hace poco”, dice Dell Olio, quien asegura haber hecho podio en ocho de los 14 torneos que disputó en Europa. “En el Berlín Open que gané me dieron 6.000 euros… Por eso mi objetivo es volver allá”, asegura.

Pibotto pide equilibrio. “Un calendario de campeonatos y con ranking es algo que me gusta porque motiva al sector que le gusta competir, sobre todo a los más chicos. Pero no nos olvidemos que del total de gente que patina sólo un porción ínfima es la que compite, y hay que trabajar para todos”, expresa. Beneitez no contradice, asegura que se respetará y trabajará para todos, pero avisa sin dudar. “Vamos a defender la cultura del skate, pero el skater que se va a destacar en el futuro es el que tenga resultados. Al que haya vivido hasta hoy del sponsoreo por amiguismo, relaciones y farándula se le va a complicar… No hay nada más digno que ser sponsoreado por tus logros y esfuerzos”, sentencia.

Desde la Federación entienden el escepticismo de los deportistas, pero intentan bajar el mensaje de que los skaters, habitualmente rebeldes, deben trabajar más en la parte psicológica y física. Y ponen como ejemplos a Iglesias y Dell Olio. “Yo viajé el invierno pasado, estuve afuera y vi lo que se viene. Acá el skate es muy bohemio, sin hábitos de profesionales. Muchos salen hasta cualquier hora, toman birra, no se cuidan. Yo como verduras, frutas, me acuesto temprano, me entreno ocho horas y tengo mi PF. No tengo dudas que esas pequeñas cosas hacen la diferencia. Pero somos pocos, yo, Mauro y alguno más…”, relata Dell Olio. Iglesias, más pibe, asegura que se cuida y entrena. “Para el skate y para la vida, estamos hablando de mi salud”, agrega quien también sumó un PF hace un año. Desde el Comité aseguran: “Pocos tienen esa visión. Por eso nosotros estamos apuntando a los sub 18, para que crezcan con otros hábitos”.

No sólo el profesionalismo sino también la irrupción del skate olímpico genera divisiones. Muchos no quieren saber nada. “El skate viene de una formación por fuera de las normas tradicionales del deporte y si bien no creo que haya dos bandos, me causa gracias, a veces risa, cuando los escucho decir ‘fuck olympics’”, dice Beneitez. Pibotto tiene una visión de apertura. “En lo personal no me interesa la competencia ni que el skate sea olímpico. Pero tampoco creo que las olimpíadas le hagan mal al skate y me parece justo que los que tengan ganas de hacer una carrera profesional cuenten con los medios para tener la oportunidad de ser olímpicos”, analiza. Así viene el skate. Con un crecimiento impresionante pero con los lógicos problemas internos que genera un auge así…