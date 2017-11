“La reforma laboral tiene artículos inconstitucionales”

La reforma laboral impulsada por el gobierno nacional sigue sumando críticas. El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Miguel Solís, consideró que el proyecto “tiene artículos inconstitucionales” y lo calificó como “una clara flexibilización”.

Si bien reconoció que hay convenios colectivos de trabajo que están desactualizados, el legislador provincial del Frente Progresista dijo que la reforma laboral no tiene el objetivo de corregir esto. “Nos encontramos con una serie de puntos que afectan negativamente las relaciones laborales, flexibilizando y precarizando. Tiene artículos que son inconstitucionales. Como está planteada, no podríamos aprobar esta reforma”, señaló el ex secretario general de la UOM de Las Parejas.

—¿Cuáles son los artículos que considera inconstitucionales?

—La creación de un banco de horas, donde se elimina el pago de horas extra, es ilegal. En la constitución está previsto ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de recreación. Otro punto contempla que las vacaciones puedan flexibilizarse y habilitarlas cuando decida el patrón, esto también es inconstitucional.

—¿Hay algún ítem de la reforma que favorezca al trabajador?

—Sólo uno: el que extiende la licencia por paternidad de 2 a 15 días. El resto de los artículos afectan negativamente los derechos de los trabajadores y la ley de contratos de trabajo.

—¿Cree que esta reforma puede generar empleo como plantea el gobierno?

—En ningún país del mundo se generó empleo flexibilizando las relaciones laborales y cercenando los derechos de los trabajadores. Si esto se concreta, se verían beneficiados los grandes empresarios a costilla de los obreros. El gobierno nacional plantea que todos tenemos que ceder un poco, pero con estas medidas el único que cede es el trabajador. La flexibilización también tiene el objetivo de congelar los salarios. Elimina casi un 50% la indemnización, por lo que va a ser muy barato despedir trabajadores.

—¿Existe la posibilidad de que Santa Fe no adhiera en caso de ser aprobada en el Congreso?

—Precisamente, primero tiene que pasar el filtro del Congreso. Después deberán adherir las provincias. Tenemos como antecedente la ley de ART, a la que Santa Fe aún no adhirió porque la mayoría de los que integramos la Comisión Laboral estamos en desacuerdo. Creo que va a ocurrir lo mismo con cualquier reforma que intente flexibilizar.

—¿Ya tuvieron reuniones con Luis Contigiani (diputado nacional electo por el Frente Progresista)?

—Sí. Contigiani nos manifestó que no va a votar nada que perjudique a los trabajadores.

Obreros en disputa

La Legislatura provincial lleva adelante el proyecto “Diputados por un día”, que generalmente está orientado a alumnos de colegios primarios y secundarios santafesinos. Por iniciativa de Solís, el 28 de noviembre participarán delegados y trabajadores de distintas empresas de Santa Fe. “La idea es presentar proyectos y debatir sobre problemáticas referidas al trabajo. Seguro que se hablará de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional”, adelantó el diputado provincial, quien presidirá esa sesión.