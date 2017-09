La Rayada: adrenalina de volver a empezar

Con una carrera como actriz que la convirtió en una de las caras más conocidas y referenciales de la pantalla chica argentina desde fines de los años 90, hace un tiempo, Romina Gaetani decidió dar un espacio a la música, otra de sus grandes pasiones. Así surgió La Rayada, la banda que lidera junto al guitarrista Oscar Righi, quien se ocupa de la música, mientras que la figura de grandes éxitos de Pol-ka como Soy Gitano o Herederos de una venganza, pone la voz y es la autora de las letras de todas las canciones que interpretan.

La Rayada se presenta este viernes en Rosario, a partir de las 22, en McNamara, de Tucumán 1016.

Además de Righi, ex guitarrista de Bersuit Bergarabat, de la formación que esta noche tendrá su paso por Rosario, participan Gaspar Benegas (guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari) y Roger Cordero (ex Los Piojos), entre otros reconocidos músicos.

De este modo, Gaetani y Righi se alejaron de los primeros planos para adentrarse en su proyecto musical, con el que no se arrepienten de haber “saltado al vacío”.

“Estoy muy feliz, nunca la pateé así, ni cuando empecé a actuar. A veces, me pesa no llegar a fin de mes, algo que hace mucho no me pasaba, pero la felicidad no tiene precio”, sostuvo Gaetani en una reciente entrevista con la agencia de noticias Télam.

Por su parte Righi, también productor y actual pareja de la actriz, acotó: “Este es el recorrido lógico de un grupo que recién empieza, más allá de los apellidos de cada uno de la banda”.

La Rayada tiene su álbum homónimo, editado el año pasado, en el cual presentan una mixtura de estilos que van desde el rock nacional clásico con algunos destellos latinoamericanos de la ex banda de Righi.

Con el grupo, además de tocar las canciones de esa placa y sumarle composiciones nuevas, también reinterpretan clásicos de Pescado Rabioso, Los Redondos y Sumo.

“No le encontramos la vuelta a hacer canciones de Charly, pero queremos. También de Calamaro, pero como hay tantos en Argentina… debería haber un grupo que sea Calamaro y sus Calamaretis. Yo sería uno, pero por suerte, no canto”, comentó risueño el también ex De Bueyes.

Righi, de 56 años, se calificó como “un hombre con suerte” por haber visto a Manal en vivo, mientras que Gaetani confesó que “es imposible” no tener esas influencias en la convivencia, aunque aclaró que ella, a los 14 años, ya escuchaba a Los Redondos.

La dupla compositiva se conoció hace tres años, cuando la actriz le acercó por medio de un amigo unos demos trabajados junto con Ulises Butrón.

Tras estar un año encerrados en el estudio, salieron a la calle a mostrar sus composiciones, aunque no se presentaron tantas veces como las que hubiesen querido, más allá de una serie de shows porteños, de haber teloneado a La Beriso en Obras y de esta insipiente gira por el interior del país.

La actriz, que prepara su vuelta a la televisión en Simona, la próxima tira de Pol-ka, junto a Juan Darthés y Ana María Orozco, dijo finalmente sobre el disco que lleva el nombre de la banda: “El trabajo fue sencillo; no pensé en nada porque él se me reía todo el tiempo (risas). Me decía a todo que sí, pero después lo mejoraba. Él me dejaba jugar y después le ponía su toque. Me quitaba el miedo y los prejuicios de lo que planteaba”.