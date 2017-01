La provincia evalúa obras para la cuenca del Saladillo

Luego de las intensas lluvias que se desataron sobre la región y pusieron en riesgo el puente Ayacucho, sobre el arroyo Saladillo, la provincia aseguró que evaluará un nuevo plan de obra para preservar no sólo la conexión entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez sino toda la cuenca. La construcción peligró cuando la erosión del agua acercó notoriamente la cascada hacia la estructura, que está estabilizada a 187 metros y es controlada a diario. Desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte contaron que elaboran un nuevo proyecto –ya que el anterior no es viable– y también otras modificaciones a lo largo y ancho del arroyo. Los vecinos insistieron con que la obra de la cascada respete la caída vertical.

Inmediato

“Tenemos que iniciar nuevos estudios de suelo del puente. El primer objetivo es preservar la estructura que está en peligro por la erosión, para luego pensar una solución integral para preservar la cuenca”, señaló el director de Estudios y Proyectos, del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Pablo Bellittieri. El funcionario sostuvo que está analizando con especialistas costos y beneficios de las obras planteadas.

Entre las posibles soluciones, Bellittieri descartó el proyecto del gobierno provincial que se presentó y adjudicó en 2010 pero nunca se realizó porque vecinos interpusieron un recurso judicial al interpretar que no respetaba el patrimonio de la belleza de la cascada. Por eso, insistieron que se preserve la caída vertical de 10 metros de agua. Finalmente, en 2015, la Justicia determinó que el proyecto era viable pero los tiempos judiciales llevaron a otro problema: en 2017 la obra prevista en 2010 ya no servía para retrasar la erosión de la cuenca. El avance del agua había modificado los costados del curso de agua. “La antigua obra no se puede hacer porque la caída se corrió unos 400 metros. Hoy está a 187 metros del puente Ayacucho y desde el lunes se mantiene a esa distancia”, explicó Bellittieri. El funcionario aseguró que la cascada no se ha movido según el monitoreo diario que vienen realizando. Sin embargo, aun ante las consultas reiteradas de este medio, no pudieron dar detalles sobre la nueva obra.

Uno de los referentes de vecinos autoconvocados del Saladillo, Sergio Nazzi, destacó la urgencia de hacer las obras tanto en el puente como en la cascada. “Cuando nos opusimos a la obra de hormigón, propusimos que se haga una contención de la erosión que respete la caída vertical del agua. Eso se podría hacer hoy. Tenemos más de dos proyectos que nos acercan profesionales de ingeniería hidráulica que muestran que es posible”, advirtió este vecino.

Nazzi se mostró preocupado por la falta de diálogo desde el gobierno. “Otra vez se van a volver a equivocar al subestimar al vecino y no consultar. Buscan echar la culpa diciendo que la obra no se hizo porque la frenaron los ambientalistas. Después que un fallo político de la cámara alta le dio la razón a la provincia, podrían haber hecho ese horrible tobogán y no lo hicieron porque la plata se la gastaron en Cayastá”, cuestionó Nazzi.

Por fuera del puente Ayacucho y la cascada, al gobierno provincial le preocupa el resto del Saladillo. Según explicaron, el curso de agua aumentó mucho el caudal en los últimos años. En parte, por la construcción ilegal de canales clandestinos que redirigen agua de campos al arroyo. Para el gobierno, no puede pensarse una modificación en la cuenca que no incluya lidiar con ese problema. “Son temas muy difíciles de llevar a la realidad. Cerrás un canal y el día siguiente lo vuelven a abrir. Existen mecanismos de denuncia y es algo contemplado en el proyecto de ley del Agua que enviará el gobierno a la Legislatura. Es parte del trabajo que tenemos por delante”, concluyó Bellittieri. Tal como publicó este medio, existe un proyecto de ley con media sanción y que está en la Cámara de Senadores de Santa Fe esperando tratamiento sobre los canales clandestinos. De hecho, si no se trata antes de mayo perderá estado parlamentario. La idea de abrir un registro de denuncias sobre canales clandestinos y evitar que se reproduzcan.

Construirán una presa retardadora en Cañada de Gómez

La provincia anunció que realizará una presa retardadora de crecidas en la localidad de Cañada de Gómez para prevenir situaciones de anegamiento ante los temporales extraordinarios. La obra, que costará unos 15 millones de pesos, consiste en la ejecución de una presa de tierra en coincidencia con un bajo natural en el norte de la ciudad para regular los caudales que descarga la subcuenca oriental de la avenida Alem y que, ante lluvias importantes, provocan graves inconvenientes de inundación de varios sectores de la ciudad. Los trabajos comprenden tareas de construcción del terraplén y construcción de una presa que permita controlar las crecidas, ejecución de conductos y alcantarillado.

La obra empezó con la firma de acta para licitarla firmada anteayer en Rosario por el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay. Participó del acto la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clerici. “Este es un esfuerzo compartido, en donde la provincia se compromete a financiar la obra gracias a la aprobación de la Legislatura para un endeudamiento por 500 millones de dólares, que serán utilizados para potenciar la infraestructura de los municipios y comunas”, expresó Garibay después de la firma. Estuvieron presentes el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasseto; el subsecretario de Auditoría y Control, Omar Saab y demás autoridades municipales de Cañada de Gómez.

El agro lamentó perdidas

Las aguas bajaron pero dejaron pérdidas totales en el centro de Santa Fe, indicó el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunden la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF) y el Ministerio de la Producción provincial. Esta semana, sobre el centro norte de Santa Fe hubo estabilidad climática, días soleados, y altas temperaturas con procesos de evaporación y evapotranspiración muy activos, sumado al escurrimiento superficial de los excesos hídricos. “Importantes áreas modificaron los escenarios de los sistemas productivos, que siete días atrás estaban afectados en distintos grados en todos los departamentos del centro norte santafesino”, sostuvo el reporte.

En gran parte de los distritos se registró intensa actividad y movimiento de equipos y máquinas y se reanudó el proceso de siembra de soja de segunda, sorgo granífero y maíz tardío. También se avanzó con la cosecha de girasol y las aplicaciones, monitoreos, seguimientos y controles de los cultivos, actividades que estaban condicionadas por el estado del piso y de los caminos secundarios o terciarios intransitables.

Anunciaron más obras

El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, participó de tres reuniones de trabajo para abordar temas de cuencas regionales como la Región Hídrica del Noreste de la Llanura Pampeana, la Cuenca del Río Carcarañá y el Comité de la Laguna La Picasa.

“Venimos trabajando en conjunto con Nación y otras provincias desde el comienzo de la gestión del gobernador (Miguel) Lifschitz. Tenemos fecha de licitación para las obras en el canal San Antonio y hemos acordado trabajar fuertemente en detección de canales clandestinos”, señaló Garibay.

En la primera reunión se trató la situación de la cuenca de La Picasa. Santa Fe expuso los altos niveles de la laguna y se presentó un proyecto de canal Norte con descarga por pendiente. También se conformó un equipo de trabajo con un representante de cada provincia y la conducción de un profesional de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Con este equipo se comenzarán a realizar actas de actuación en los canales clandestinos que se encuentran en cada provincia.

Interprovincial

La provincia acordó con Nación y el gobierno cordobés que en marzo se licitarán obras sobre el canal San Antonio por 700 millones de pesos. Las tareas alcanzarán a los dos territorios. Además licitarán la contratación de un plan director de toda la cuenca del Carcarañá, dentro de la cual se contempla la obra de protección a la localidad de Tortugas. La provincia de Santa Fe hará el proyecto de protección a la localidad de Oliveros, a través de un canal aliviador o defensa de la localidad.

Estuvieron presentes el director provincial de Comités de Cuenca, Nicolás Mijich; el director de Obras y Proyectos, Pablo Belitieri; autoridades de la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación; el secretario de Recursos Hídricos de Córdoba, Edgar Casteló; Pablo Storani, por parte del Instituto Nacional del Agua (INA); y autoridades de la provincia de Buenos Aires.