La Policía detuvo a 130 personas en requisas callejeras en 21 días

El desembarco de nuevos efectivos de fuerzas de seguridad federales en Rosario aún no se concretó, pero la Policía santafesina ya parece haber intensificado por cuenta propia su tarea en las calles de la ciudad. Según el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, en los últimos 21 días se halló en vía pública a unas 130 personas que tenían pedido de captura. Además, se enviaron al corralón más de 1.000 motos que no contaban con la documentación en regla o pesaba sobre ellas pedidos de captura.

El funcionario provincial entregó los datos tras una nueva reunión que se desarrolló ayer en el Palacio de los Leones de la que formaron parte la intendenta Mónica Fein, funcionarios municipales, algunos concejales, representantes de la Justicia federal y el jefe de los fiscales provinciales de la región, Jorge Baclini.

El encuentro se desarrolló a tres semanas de que la mandataria rosarina anunciara una batería de medidas que, en buena parte, fueron avaladas luego por el Concejo Municipal. A esas propuestas se sumaron otras que aportaron, sobre todo, ediles de la oposición. Todo tras la conmoción que generó la masiva primera marcha que se gestó en la ciudad para pedir seguridad y justicia.

Por entonces la idea también fue dejar conformada una mesa de trabajo que se reúna de forma periódica y monitoree la implementación de las nuevas iniciativas.

En ese marco, Pullaro fue el primero en salir del encuentro de este miércoles y hablar con la prensa. Allí, el funcionario explicó que los operativos en conjunto entre las áreas de control municipal y provincial se incrementaron notoriamente en estos 21 días. Y que, en paralelo, las intervenciones que incluyen sólo a las fuerzas policiales se reestructuraron y extendieron a diferentes puntos de la ciudad.

Sobre estos últimos controles, mencionó que en 21 días se llevaron adelante por semana “más de 9 mil identificaciones de personas, unas 6 mil de motos y 2 mil de autos”.

“Es sencillo. Es personal policial parando y pidiendo documentación y haciendo requisas. La verdad que tuvimos un éxito importante en relación a los objetivos que se buscaban”, explicó.

Fue tras eso que el ministro de Seguridad entregó el dato más contundente. Lo hizo al mencionar de forma escueta que en el marco de los mismos operativos se encontraron (en este caso en las tres semanas) “a 130 personas que tenían pedido de captura en Rosario”.

“También se logró remitir al corralón o a diferentes sedes policiales (en averiguación de propiedad y preexistencia de vehículos que no tenían la documentación o contaban con pedidos de captura) a alrededor de mil motos”, agregó.

La intendenta

En tanto, Fein anunció que de la serie de medidas que aprobó el Concejo hace dos semanas ya se pusieron en marcha dos decretos firmados por ella.

“Uno es el que define la forma abreviada de compras en el marco de la emergencia en seguridad. Esta semana vamos a destinar, en tres niveles, alrededor de 100 millones en equipamientos para el área de control, la compra de videocámaras y repotenciar las luminarias. Esto será publicado de aquí al domingo. También ya hemos constituido la comisión que se encargará de evaluar los mecanismo de estas adquisiciones”, señaló la mandataria.

De ese total que planea invertirse, alrededor de 30 millones se utilizarán para adquirir móviles y equipos de comunicación para la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana.

“Además, en pocos días vamos a abrir la licitación para incorporar los nuevos narcolímetros”, añadió.

A la par, otros 30 millones serán destinados a la compra de cámaras de seguridad y fortalecer las redes de fibra óptica con el fin de llegar a más sectores.

Ante la consulta de este diario, Fein recordó que actualmente hay alrededor de 1.000 lentes de videovigilancia instalados en Rosario. Y que el Ejecutivo adquirirá ahora 80 cámaras nuevas, de las cuales 32 se colocarán en barrios que hoy no cuentan con ese mecanismo de visualización.

“Los 30 millones también serán para modificar en algunos puntos de la ciudad la tecnología utilizada. Nosotros fuimos los primeros en colocar cámaras. Por eso hay equipamiento que fue quedando obsoleto que se cambiará, lo que nos dará una mejor visibilidad”, explicó Fein, quien agregó que también está previsto ampliar el sistema de alarmas comunitarias. “La intención es conectarlas en algunos sectores más”, indicó.

Con todo, los 40 millones restantes se invertirán en nuevas luminarias.

Finalmente, la intendenta señaló que ya firmó el decreto que llama a una selección interna para cubrir cargos pendientes en el Juzgado de Faltas.

De capturas y vigencia

Las estadísticas policiales suelen generar encontronazos entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Allá por abril pasado, el debate por los convictos reincidentes tomó temperatura luego de que el ministro Maximiliano Pullaro asegurara, en base a datos de la PDI, que había 928 reincidencias en Rosario. “Es un trabajo nada profesional. Yo tengo en mis manos un listado con nombres y apellidos y han hecho una mezcla que no responde a ningún criterio científico, a ninguna rigurosidad”, le contestó el juez de la Corte Daniel Erbetta. Algo similar sucede con quienes son apresados, según la Policía, porque tienen pedido de captura. Es un clásico que haya acusados o condenados que suman hasta tres detenciones por año por una misma vieja causa que, al intervenir la Justicia, se demuestra que no está vigente, aunque las solicitudes de captura no son dadas de baja del sistema de consulta policial.

La lupa de Giuliano

El concejal justicialista Diego Giuliano prometió después del cónclave de ayer seguir de cerca las inversiones anunciadas por la intendenta. “Las inversiones en seguridad son bienvenidas. Hace cuatro años que venimos planteando la necesidad de reaccionar ante una ciudad en emergencia con el aporte de más tecnología, más equipamiento y mayores recursos humanos y económicos”, señaló el presidente de la comisión de Seguridad del Palacio Vasallo.

En noviembre, narcolemia

El secretario de Control y Conviencia Ciudadana de la Municipalidad, Gustavo Zignago, sostuvo que a mediados de noviembre se va a comenzar con las pruebas de control de narcolemia y aseguró que los conductores que den positivos en el consumo de alcohol y drogas tendrán penas acumuladas. “El 27 de este mes se hará lugar a la apertura de sobres para el marco licitatorio y entendemos que la adjudicación será de inmediato; 30 o 45 días más tarde estaríamos en la calle haciendo las pruebas que reglamenta la ordenanza”, comentó.

