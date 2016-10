La pelota la tiene el DT: el Chacho prueba a los once

El plantel de Rosario Central entrenó ayer en el predio de Arroyo Seco de cara al compromiso del sábado a las 18 frente a Estudiantes, en la cancha de Quilmes. Y según lo averiguado por El Hincha, en la práctica que se desarrolló a puerta cerrada, Teófilo Gutiérrez volvió a entrenar a la par del grupo y ya dejó atrás la distensión que sufrió en la semana previa al duelo contra Arsenal. Por otro lado, el que se movió de manera diferenciada fue Cristian Villagra y si bien desde el entorno del jugador aseguran que estará en condiciones de jugar el fin de semana, lo cierto es que recién mañana se sumará a la par de sus compañeros por lo que su presencia ante el Pincha estaría casi descartada.

Más allá de que el delantero colombiano se recuperó el cuerpo técnico evaluará si lo pone junto a Marco Ruben como titular o si lo preserva (podría ir al banco) pensando en el Clásico frente a Newell’s del domingo 23. Si Teo no va de arranque su reemplazante será Fabián Bordagaray.

Por el lado del lateral por izquierda, Eduardo Coudet tiene varias opciones para incluir si es que se confirma la ausencia de Villagra como todo hace parecer. Dylan Gissi, Paulo Ferrari o José Luis Fernández son los que lucharán por ese lugar.

Claro que si el entrenador se decide por el ex Godoy Cruz también se produciría una variante en ese sector, pero en el mediocampo y allí se abriría la posibilidad para que Washington Camacho sea titular.

En cuanto al sustituto de Damián Musto, será Mauricio Martínez quien juegue en La Plata.

Hoy el cuerpo técnico auriazul llevará a cabo el tradicional ensayo futbolístico de cada semana y allí pondrá a los once que tiene en mente para ir ante el Pincha. Un probable: Sebastián Sosa, Esteban Burgos, Hernán Menosse, Gissi o Ferrari o Fernández; Walter Montoya, Martínez, Fernández o Camacho; Giovani Lo Celso; Teo o Bordagaray y Marco Ruben.

“Tengo que demostrar”

Mauricio Martínez está ante la gran chance de mostrar todo su potencial con la camiseta de Rosario Central en los importantes partidos que se vienen. Es que el ex Unión es número puesto para ser titular en lugar del lesionado Damián Musto. Hasta ahora, “Caramelo” no ha jugado mucho y esto se debe a que el volante central titular es el casildense y con el sistema que más le gusta al DT (4-3-1-2) se le complicó tener la continuidad que él esperaba.

“Uno siempre quiere jugar por mérito propio y no por la lesión de un compañero, pero hay que estar preparado”, aseguró Martínez tras el entrenamiento de ayer. Y al ser consultado sobre los minutos que sumó con la camiseta canalla, sentenció: “Uno siempre espera jugar más. Pero yo vine as un plantel que estaba prácticamente armado y ahora tengo que demostrar para qué me trajeron”.

—Desde que llegaste jugaste como doble cinco, como único cinco y como volante por la derecha. ¿En qué posición te sentís más cómodo?

—Mi puesto natural es el de volante central. Pero si tengo que jugar por afuera o como interno no tengo problemas.

—¿Ya hablaste con el entrenador sobre el sábado?

—Aún no he hablado con el técnico.

—En Unión jugaste siempre como doble cinco y de jugar el sábado te va a tocar cómo único volante central…

—Hice un trabajo de cinco solo cuando jugué B nacional y no tuve problemas. Si bien en Primera es otro el ritmo, no tengo problemas en hacerlo sólo.

—¿Y vos que preferís?

—Solo o con otro cinco, me da lo mismo. Jugando con doble cinco corrés menos. Cuando jugás solo corrés el doble y más cuando hay volantes que van para adelante.

Temas canallas

Asambleas. Esta tarde a las 19 se realizarán dos asambleas en la subsede de calle Catamarca. Allí la comisión directiva pondrá a consideración de los socios la memoria y balance del ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 31 de junio de 2016. Además tratarán el presupuesto que comprende desde el 1º de julio de este año hasta el 31 de junio del año próximo. Por último, habrá una asamblea informativa donde los directivos explicarán el movimiento que realizó Central en el último mercado de pases.

Decisión tomada. Finalmente el Aprevide (Agencia de Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires confirmó que no habrá hinchas visitantes en el partido del sábado entre Central y Estudiantes en cancha de Quilmes. Así desactivó los rumores que se habían instalados desde hace dos semanas y que indicaban que los simpatizantes auriazules iban a poder acompañar al equipo del Chacho. Los únicos encuentros que se jugarán con hinchadas de los dos clubes serán: Defensa y Justicia vs. Banfield, Arsenal vs. San Lorenzo y Atlético de Rafaela vs. Racing.

Abal tras mucho tiempo. Diego Abal salió sorteado ayer en AFA para dirigir el encuentro del sábado a las 18 entre Central y Estudiantes, en cancha de Quilmes. El juez dirigirá por primera vez al Canalla en este año. ¿La última vez? El empate 0-0 en el Clásico ante Newell’s del Torneo de 30 que se jugó en 2015 que se disputó el 13 de septiembre del año pasado en el Gigante de Arroyito.