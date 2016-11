La negligencia de los conductores dificulta la higiene urbana

Desde las áreas operativas de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público detectaron que un promedio de 25 contenedores no se asisten a diario por autos que al estacionarse muy cerca dificultan su descarga. En total, son cinco mil kilos de residuos que quedan en el mismo lugar hasta al menos el día siguiente si es que el camión de recolección logra poder levantar los tachos de carga lateral. En la ciudad, hay 3.300 unidades distribuidas y como no tienen ruedas no pueden ser movidos con facilidad. Desde el municipio instaron a los conductores a respetar el espacio que debe dejarse a los extremos del tacho.

Durante la Fiesta de las Colectividades, la Municipalidad de Rosario realizó una instalación en el predio. Buscó mostrar y sensibilizar a los vecinos la forma correcta de estacionar en una cuadra donde hay un contener verde, preparado para que el camión de recolección lo vacíe levantándolo desde el costado. La iniciativa nació porque el ente Sumar había detectado que en promedio no podía retirar los residuos de 25 contenedor. La causa: los autos mal estacionados a los extremos que no respetaban el metro de distancia. El no poder llevar la basura equivale, siempre según calcularon desde la Secretaría de Medio Ambiente, a 3.125 familias en Rosario que se quedan sin servicio de recolección, un poco más de 12.500 vecinos.

“Para vivir en una ciudad más limpia y ordenada es fundamental comenzar a respetar las normas básicas de convivencia. La limpieza y el cuidado del espacio público depende de todos”, opinó la secretaria de Ambiente y Espacio Público, Marina Borgatello.

Los vecinos que concurran hoy al último día de la Fiesta de las Colectividades podrán acercarse al sector de entrada al predio, próximo al Punto de Encuentro de la Municipalidad, para conocer más sobre buenas prácticas de estacionamiento.

Claves para el manejo de residuos

Disponer los residuos domiciliarios sólo en los contenedores verdes y los reciclables en los naranja ubicados en la vía pública o en los Centros de Recepción.

Utilizar el servicio de recolección de verdes y voluminosos.

Respetar los horarios de recolección por zonas.

Si se observa que un sitio comienza a acumular residuos, comunicarse al 0800-444-3265.

Colaborar con la higiene urbana conversando con otros vecinos y vecinas sobre el tema.

No entregar residuos a recolectores informales.