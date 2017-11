La música de fiesta: suena el Personal Fest

Terminó la espera para el Personal Fest 2017. El festival de música internacional más importante de Argentina, tendrá lugar este fin de semana en dos maratónicas jornadas que se realizarán en el club Ciudad de Buenos Aires y reunirá a más de medio centenar de bandas y artistas nacionales e internacionales con una grilla que promete más de ocho horas de música durante dos días.

El cantautor estadounidense Jack Johnson, la británica PJ Harvey, el grupo Paramore, los franceses Phoenix y los Fabulosos Cadillacs, son las principales atracciones de la nueva edición del Personal Fest.

El mega predio tendrá cuatro escenarios donde la música sonará simultáneamente a partir de las 15. El primero de los días tendrá a bandas y solistas muy esperados en el país como Little Jesús, Soja, Jack Hohnson, Mala Rodríguez y Paramore, entre otros. El domingo la oferta sorprende por su variedad y potencia: Daughter, Pj Harvey, Phoenix, Seu Jorge, Los Fabulosos Cadillacs y Fat Boy Slim, entre otros.

Este año, la entrada al Personal Fest será una pulsera que se activará por medio de una aplicación (disponible para descargar en la web de la compañía) y se podrá precargar con dinero para utilizar dentro del recinto sin usar efectivo.

Cuatro escenarios y muchas opciones

SÁBADO 11

Escenario PERSONAL

15:00 hs RAYOS LÁSER

16:05 hs ESTELARES

17:35 hs LITTLE JESUS

19:05 hs IKV

20:45 hs SOJA

22:55 hs JACK JOHNSON

Escenario HUAWEI

15:30 hs VIVA ELÁSTICO

16:50 hs KLUB

18:20 hs MALA RODRIGUEZ

19:55 hs TURF

21:50 hs PARAMORE

Escenario INDOOR FEST

15:15 hs CONTRASTE

15:50 hs POROTTA

16:25 hs SUPERCLÁSICOS

17:00 hs TIRMAN KID

17:35 hs WALTER DOMINGUEZ

18:20 hs LOS MENTIDORES

19:10 hs DIOSQUE

20:15 hs MEXRRISEY

ESCENARIO DOMO 4G

15:00 hs LA LÍNEA AZUL

15:30 hs ANETOL DELMONTE

16:00 hs MISTICOS

16:35 hs JOYSTICK

17:15 hs EL GENERAL PAZ Y LA TRIPLE FRONTERA

17:55 hs OK PIRAMIDES

18:35 hs PECES RAROS

19:15 hs BOOMERANG

20:05 hs BENJAMIN AMADEO

21:00 hs PONCHO

DOMINGO 12

ESCENARIO PERSONAL

15:10 hs CENTAVRVS

16:30 hs NEON INDIAN

18:10 hs DAUGHTER

20:05 hs PJ HARVEY

22:35hs PHOENIX

ESCENARIO HUAWEI

14:40 hs BANDA DE TURISTAS

15:45 hs WHITNEY

17:20 hs THE BLACK ANGELS

19:00 hs SEU JORGE

21:10 hs LOS FABULOSOS CADILLACS

23:55 hs FAT BOY SLIM

ESCENARIO INDOOR FEST

15:00hs CHUCKY DEIPOLA

15:40hs ALTOCAMET

16:30hs CALLATE MARK

17:20 hs DEBORAH DE CORRAL

18:10 hs DANIEL SPALLA

19:00 hs UTOPIANS

19:50 hs HOMESHAKE

ESCENARIO DOMO 4G

14:40 hs NO TAN DISTINTOS

15:15 hs UMANOIDES

15:50 hs CITRICO

16:25 hs ON OFF

17:10hs ORION XL

17:55 hs WESTE

18:45 hs DUNA

19:35 hs BANDALOS CHINOS

20:25 hs FRANCISCA Y LOS EXPLORADORES

Sobre el Personal Fest

En sus 11 ediciones, el festival convocó a más de 650 mil personas que disfrutaron el ritmo de más de 500 bandas internacionales y nacionales. La primera edición en 2004 contó con la presencia de Morrissey, Blondie, Primal Scream y Gustavo Cerati, entre otros artistas.

A lo largo de los años pasaron artistas y bandas internacionales que visitaron el país exclusivamente para tocar en este festival. Las destacada Duran Duran en 2005; The Black Eyed Peas y New Order en 2006. Ya instalado en el calendario anual de eventos musicales, Personal Fest se destacó en 2007 por la presencia de Chris Cornell, Snoop Dogg, B real Cypress Hill, e importantes figuras nacionales. En 2008 R.E.M y The Offspring; y en 2009 Depeche Mode y Pet Shop Boys como bandas principales.

En 2011 más de 70 mil personas estuvieron presentes en la séptima edición con una grilla musical internacional y escena local de primera línea como The Strokes, Sonic Youth, BeadyEye, Calle 13, INXS, Goldfrapp, Damian Marley en el marco del cambio de identidad visual de la compañía. Un año más tarde fue el turno de Kings of Leon y Molotov y en 2013 con Muse y Aerosmith. Festejando las 10 ediciones del Personal Fest, en 2014 el aniversario reunió más de 50 mil personas para los recitales de Arctic Monkeys y MGMT. Y en 2016 pasaron The Kooks, Cypress Hill, Mystery Jets, The Strypes y Stone Giant, entre otros.

Personal Fest incorporó además una edición de verano que cada año se renueva con una propuesta integral de música itinerante y artística destacada de shows gratuitos en los principales centros turísticos de todo el país.

Acerca de Personal

Personal es la mayor empresa de comunicaciones móviles de la Argentina con más de 19.3 millones de clientes. “Internet para que todo suceda” es el concepto de marca que apalanca su visión y estrategia de negocio. Con este nuevo claim la comunicación evoluciona a un concepto más funcional y alineado con la propuesta de valor hacia los clientes, que ofrece la conectividad integral dentro y fuera del hogar. Personal opera desde 1996 y su accionista mayoritario es Telecom Argentina S.A.