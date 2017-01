La Municipalidad clausuró una obra sin declarar: sospechan un destino de pensión

La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana clausuró este jueves una obra en construcción que no tenía permiso de edificación ni habilitación. Se trata de la primera clausura desde que el Ejecutivo local dictamina en el marco de la vigencia de un plan especial que procura la regularización de todas las construcciones no declaradas en la ciudad. El plan vigente desde el pasado lunes 16 hasta el próximo viernes 31 de marzo, ofrece un beneficio del 40 por ciento en el costo del trámite –Tasa de Revisión de Planos– de toda obra que, sin profesional responsable ni plano visado, no reúne condición alguna de seguridad.

El inmueble clausurado, ubicado en Montevideo al 3700, no es menor. Se trata de una construcción que iba a disponer de tres plantas, y estaban en obra más de 30 habitaciones.

Personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) a partir de denuncias anónimas de vecinos, intervino en esta construcción clandestina. En la misma se pudo reconocer que la treintena de habitaciones tenía con cocinas y baños comunes, lo que hace presumir que la edificación estaba destinada a funcionar como una pensión.

Se colocaron fajas de clausuras en los dos ingresos que presentaba, notificando a los titulares y cesando de esta manera la actividad. Ahora las actuaciones serán puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación para que establezca si se inicia una investigación, en la que se buscará antecedentes y si existe alguna conexión que vincule a los responsables o propietarios del inmueble con otros albergues clandestinos que haya sido denunciados.

Según información oficial, existen 26 mil terrenos baldíos que no son tales sino que asientan con construcciones no registradas.

Por ello el municipio busca promover la formalización de construcciones de particulares que no fueron declaradas. Para ello facilitó trámites en línea que requieren completa un formulario, o en forma presencial en todos los centros municipales de distrito.

En ese marco, el Ejecutivo también ofreció una dispensa a comercios que trabajan pero nunca pasaron por la Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios; si lo hacen se les perdonará la deuda de Tasa General de Inmueble que nunca pagaron.

También se puso en marcha un plan de descuentos para los contribuyentes que regularicen deudas en los tributos y multas a negocios y particulares.

Regular o clandestino

“Todo aquel que incorporó algún tipo de mejoras en su local o construyó habitaciones arriba en una casa puede informarlas al municipio y regularizar la obra para tener su plano con final de obra”, había explicado a El Ciudadano la subsecretaria de Economía local, Margarita Zabalza. El programa, convalidado por ordenanza del Concejo Municipal, alcanza a comercios, servicios y titulares de inmuebles. “La idea es brindar herramientas a aquellos que están al margen del sistema municipal. Nos interesa que hagan la declaración e inicien el registro ante Obras Particulares para que les den el final de obra”, marcó la funcionaria municipal.

Otra polémica por el cerrado ex bar Munich

Polémica frente al Paraná La Municipalidad emplazó a la empresa Cuatromasuno SRL para que reabra el ex bar Munich ubicado en la barranca de Necochea y avenida Libertad. La advertencia –ya se había cursado una intimación en noviembre del año pasado– volvió a poner sobre la mesa la situación del histórico emplazamiento, que fue concesionado en 2012 pero nunca comenzó a funcionar, por lo que tampoco se pagó el canon establecido.

La construcción ya había disparado polémica en el Concejo Municipal en 2014 por levantar las instalaciones a mayor altura que la permitida para la zona. La denuncia la efectuó el concejal del PRO Carlos Cardozo, que ayer volvió a acusar al Ejecutivo por la situación del histórico bar. “El inicio del conflicto en esa concesión es la mala incorporación de un rubro inexistente en el pliego de licitación”, sostuvo el edil

“Ante el rimbombante anuncio de la Municipalidad de darle un «ultimátum» a la empresa concesionaria del bar en el parque Urquiza para que lo habilite al público, recordamos que este conflicto se plantea por que en el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación se incorporó un rubro «salón de eventos» que no existe en el nomenclador municipal, lo que ha generado numerosos inconvenientes entre los empresarios que ya realizaron la inversión, los vecinos que solo admiten que si se habilita un salón se realice el correspondiente registro de oposición y otros inversores que dicen que si en el pliego hubiese dicho salón de fiestas se hubiesen presentado a la compulsa de precios”, remarcó el concejal.

Cardozo recordó que este año habrá “una serie importante de llamados a concesión” y que “los tres bares de Entre Ríos y la costa hoy están a cargo del municipio tras una larga batalla legal”, por lo que reclamó que se remita al Concejo Municipal “información precisa” y los pliegos “de los bares y la cochera que en este año van a ser licitados”.