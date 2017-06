La Municipalidad acompañará resistencia legal y este jueves hay concentración en el Monumento

Varias organizaciones en Rosario convocaron a una movilización hacia el Monumento a la Bandera este jueves a las 19 para repudiar la baja de pensiones a personas con discapacidad. El rechazo se hará presente en todo el país, y ante ello el gobierno nacional anunció que revisará los recortes iniciados desde principios de año.

“No a la quita de pensiones por discapacidad” es el lema con el que se convoca desde las redes sociales a la concentración en Rosario.

La gestión nacional de Cambiemos admitió que las bajas en las pensiones alcanzan a unos 70 mil beneficiarios. Justificó la medida en presuntos abusos y un crecimiento exorbitante del padrón de inscriptos. La solución fue igualmente desprolija. Despertó una indignación alimentada por declaraciones de los propios funcionarios: el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, argumentó por ejemplo que “una persona con síndrome de down puede trabajar” y no merece una asistencia estatal para garantizar sus derechos.

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario se hizo eco del rechazo. Funcionarios locales se reunirán este jueves a las 10.30 con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y familias damnificadas por los recortes de pensiones nacionales. “Acompañamos a las familias damnificadas y ponemos a disposición todos los recursos del municipio. Vamos a estudiar qué alternativas legales de asistencia podemos brindar ante esta situación”, adelantó el secretario General de la Municipalidad, Pablo Javkin.

La cartera de Desarrollo Social de la Nación fijó una serie de criterios para “suspender” las pensiones, que son de 4.776 pesos. El tutor responsable o cónyuge del beneficiario no debe tener un ingreso mensual superior a tres jubilaciones mínimas (19.200 pesos), no tienen que tener ningún bien a su nombre (ni siquiera un auto para muchos indispensable), y el cónyuge –en caso de tenerlo– no tiene que cobrar pensión o jubilación. Con que cobre la mínima –6.377 pesos– queda excluida.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, acusó recibo del revuelo causado y adelantó que revisarán las decisiones.

Para dar de baja –desde el gobierno corrijen que son suspensiones–, Desarrollo Social se apoyó en el decreto 432 firmado en 1997 por el entonces presidente Carlos Menem. Abogados y referentes políticos acusaron enseguida la inconsistencia: la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional desde 2014, reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo, como se los tratan con los criterios oficiales.

Es vergonzoso, para la intendenta

La intendenta Mónica Fein calificó como “vergonzosa” la baja de las pensiones y recordó el caso de la rosarina Yanina Martínez, campeona paralímpica en los Juegos de Río 2016. “Representó al país y ahora le arrebatan un derecho. Vergonzoso, no hay lugar a errores. Rosario no los dejará solos”, expresó en redes sociales.

Yanina Martínez, representó al país y ahora le arrebatan un derecho. Vergonzoso, no hay lugar a errores. Rosario no los dejará solos. pic.twitter.com/MUpiA8aEJG — Mónica Fein (@MonicaFein) 14 de junio de 2017

Lifschitz está “azorado”

“Con lo de la quita de las pensiones a personas con invalidez, estoy azorado. Jamás hubiera imaginado que un gobierno democrático tomara una medida así y de manera abrupta a inconsulta”, dijo el gobernador Miguel Lifschitz el martes último en conferencia de prensa.

El mandatario fue optimista sobre una marcha atrás luego del rechazo generalizado a los recortes: “Esperamos que las críticas le hagan revisar al gobierno esta medida y corregirla rápidamente”.Más repudios

Timba versus pensiones: 900.000 mill de $ en lebacs, 264.000 mill de $ intereses lebacs. 131.000 mill de $ presupuesto de Desarrollo Social — Luis Contigiani (@LuisContigiani) 14 de junio de 2017

Rechazos masivos

CGT regional Santa Fe

La CGT Regional Santa Fe expuso su repudio por la decisión oficial “de quitar un derecho fundamental como lo son las pensiones no contributivas por discapacidad a sus beneficiarios”. La organización gremial reprocha en su comunicado “el sistemático ataque a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad Argentina” y apunta: “Una vez más, el «gobierno para ricos» apunta en detrimento de derechos y garantías constitucionales”.

referentes del kirchnerismo

Los diputados nacionales Marcos Cleri y Josefina González respaldaron el reclamo de restitución de las pensiones nacionales para personas con discapacidad y destacaron el caso de la campeona paralímpica rosarina Yanina Martínez, cuyos logros fueron reconocidos en el Congreso Nacional por iniciativa de la Comisión de Deportes de la cámara baja, de la que ambos forman parte. Agregaron: “Vamos a acompañar en todo las acciones en Rosario de nuestro compañero Roberto Sukerman, quien acudió a la Justicia federal”.

Maestros

El gremio Ctera emitió un comunicado de crítica al gobierno nacional que “por decreto ha resuelto anular pensiones a más de 170.000 personas –invalidez, madres de más de 7 hijos, entre otras–, decisión que deja en un estado de indefensión a nuestros alumnos, a sus familias, a nuestros abuelos”. El sindicato exige al Ejecutivo “que termine con sus políticas de ajustes y quita de derechos”.

Y si en vez de las pensiones por discapacidad vamos por las jubilaciones de privilegio? Ah, cierto q ahí le tocamos el culo a los políticos. — JORGE RIAL (@rialjorge) 14 de junio de 2017

Tengo el orgullo de ser hijo de un padre con discapacidad que a base de mucho esfuerzo forjó un futuro para su flia. Sacar pensiones es bajo — sebastian carranza (@astercarranza) 13 de junio de 2017

Niegan aumento a docentes.

Quitan pensiones a discapacitados.

Vuelve el hambre.

Y ahora van por flexibilizacion laboral.

Combo explosivo. — Alcira Argumedo (@AlciraArgumedo) 13 de junio de 2017