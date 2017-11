La matan en su casa en un presunto robo

“La encontramos tirada en el suelo, con muchos golpes en la cabeza y toda la cama ensangrentada. Es terrorífico contarlo. Se llevaron sólo dos televisores Smart. No puedo creer que por dos Smart le hayan quitado la vida a una persona”. Así expresó su dolor un familiar de María de las Mercedes Bernárdez, la mujer de 56 años asesinada dentro de su vivienda de zona sur. Sus allegados se preocuparon porque María tenía turno con el médico el martes a la mañana y no fue ni avisó su ausencia. Como no pudieron comunicarse con ella durante todo el día decidieron forzar la puerta de ingreso de su domicilio, en Amenábar al 6200, y se llevaron la peor de las sorpresas: estaba muerta, con las manos agarrándose el rostro, visibles golpes en la nuca y la frente y sangre en el piso y las paredes.

Hasta este miércoles no había sospechosos identificados. Los investigadores dijeron que la principal hipótesis es que el móvil del brutal ataque fue el robo. Al respecto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaba en la zona para tratar de dar con los agresores.

“Ella vivía sola desde hace tres años cuando murió su hijo. Queremos que se investigue, que esto se aclare. Todavía no podemos creer lo que pasó”, dijo ante las cámaras de televisión un familiar de María, quien relató que se acercaron todos los vecinos del barrio pero que ninguno brindó datos sobre lo ocurrido: “Ninguno supo decir nada, nadie sabe nada. Es una incógnita”, dijo. El crimen ocurrió en jurisdicción de la seccional 19ª y es investigado por el fiscal de la Unidad de Homicidios Luis Schiappa Pietra. Desde la Fiscalía informaron que no descartan ninguna línea investigativa pero que la del robo (dos televisores y un celular) es la más concreta.

Otro homicidio

Un chico de 17 años fue asesinado a tiros en el atardecer de este miércoles en la zona sudoeste y, según voceros del caso, no se descartaba que el crimen tuviese vinculación con otro homicidio ocurrido horas antes, el de María de las Mercedes Bernárdez. Fiscalía informó que Axel Gutiérrez ingresó al Heca agonizante desde la zona de Campbell y Amenábar con disparos en la cabeza, el cuello y el pecho, alrededor de las 20. En la zona trabajaban anoche el fiscal de Homicidios Dolosos Luis Schiappa Pietra y el gabinete criminalístico de la PDI.