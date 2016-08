“La marcha me da más fuerza y convicción para avanzar en lo que estamos trabajando”

El gobernador Miguel Lifschitz reflexionó esta mañana sobre la multitudinaria movilización del jueves en la ciudad de Rosario en pedido de más seguridad y en reclamo de justicia. Afirmó estar “conmocionado y dolido” y destacó como algo bueno que la gente salga a la calle. “Lo que pudiera ver como una dificultad, lo veo como algo positivo, una sociedad movilizada y que busca respuestas”, afirmó en declaraciones a Radio 2.

El gobernador indicó: “Yo también quiero justicia y trabajo todos los días por eso. Me preocupa y me duele la situación de la ciudad desde hace mucho tiempo y por eso tomé este desafío. La marcha me da mas fuerza, me da más convicción para avanzar en todas las cosas que estamos trabajando”.

Lifschitz respaldó al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y afirmó que le consta que trabaja todos los días sin descanso para revertir la situación. “Tenemos un gran ministro, un joven con decisión y coraje. Por ahí es un poco vehemente en algunas declaraciones, pero va al frente. Lo respaldo absolutamente”, dijo.

Además, el gobernador dijo que quiere que los santafesinos estén tranquilos de que su gobierno está al frente. “Tenemos un buen equipo, tenemos buenos asesores y vamos a coordinar de la mejor manera con el gobierno nacional”, consideró.

Recordó también que la situación del narcotráfico en Santa Fe está agravada por una condición geográfica. “Es una provincia con 800 kilómetros de costa sobre el río y 30 puertos en el sur, en la zona de Rosario, y el lugar por excelencia para sacar y entrar droga son los puertos”, detalló.

Finalmente, destacó que Rosario necesita la “presencia permanente, no ocasional de Gendarmería”.

