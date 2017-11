Hasta el próximo 26 de noviembre la ciudad de Mar del Plata brilla con luz propia a la vera del 32 edición del Festival Internacional de Mar del Plata que está en marcha desde el pasado viernes. Se trata de uno de los 15 festivales de cine clase “A” en el mundo, y el único de su categoría en América Latina. Pero tiene otras particularidades que lo hacen único. Y eso es lo que analizó Fernando Lima, cinéfilo, crítico de cine, abogado especializado en temas de la industria audiovisual, y actual vicepresidente del Incaa, en una charla exclusiva con El Ciudadano.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es, para Lima, un encuentro “muy querido y personal”, dijo en un diálogo con este medio. Y destacó que esa personalidad propia lo hace distintivo de otros grandes encuentros del cine como el caso de los prestigiosos Cannes, Venecia y San Sebastián, que entran dentro de la misma categoría de Festivales A. “Ellos tienen menos de la mitad de películas de las que proyectamos nosotros acá y por otro lado suelen estar más pensadas como un encuentro de la industria entre vendedores y compradores y a la gente sólo le queda estar parado detrás de una valla para ver la Alfombra Roja”, expresó el funcionario.

Para el vicepresidente del Incaa lo que hace a Mar del Plata un festival único en su tipo es cómo vive la población lo que se le ofrece desde la organización. “La marca distintiva es la inclusión”, comentó. Y destacó que hay mucha gente que se guarda vacaciones para pasarlas durante el Festival porque “es una experiencia muy hermosa y no se necesita ser un cinéfilo duro para disfrutarlo. Ver películas es algo más que ir al cine”, destacó en el marco de la entrevista y en ese sentido opinó: “Hay participación en los cines, se debate, hay charlas hasta en la playa. Hay algo muy vital e inclusivo donde el país se apodera del cine. El que sea tan grande y diverso es su riqueza. Después cada uno hará el recorrido que desee”.

—Mar del Plata tiene belleza natural y un festival que suma más de trescientos films de 93 países. ¿Apuntan a un turismo cultural como está ocurriendo en Europa?

—Exactamente. Lo que ocurre en Europa ya está pasando en Mar del Plata. Hay gente de otros países que vienen exclusivamente al Festival. Eso tiene que ver también en que no hay un único festival, al ser tan grande lo que ofrecemos es como que contiene varios festivales en sí mismo. Uno puede hacer distintos recorridos: Ver clásicos, películas recuperadas con un trabajo de la Cinain (Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional), ver All That Jazz presentado nada menos que por Vanessa Redgrave, o Camila, Pizza, Birra, Faso, recuperando momentos icónicos de nuestro cine argentino. Puede conocer lo último de la producción de Corea del Sur que este año es el país invitado y tiene una oferta riquísima, muy diversa que desgraciadamente poco llega a las pantallas comerciales, entre cientos de otras pantallas.

—¿El festival también sirve de ventana a otras producciones?

—Sí. Muchas veces el festival funciona como lugar de encuentro y experimentación en el sentido que hay productores que llegan para ver cómo ven los espectadores y si funciona o no las películas con público; todo eso oxigena nuestras pantallas.

—Eligieron un film como “Madame Hyre” con la exitosa Isabelle Huppert para abrir el festival. Todo una apuesta.

—Sí. Y algo que por alguna razón no suele suceder y acá ocurre es que tanto la película de apertura como la de cierre son espectaculares. Empezamos con ésta y terminaremos con la última de Richard Linklater; esto da una pauta de todo lo que hay en el medio por lo que me parece que este será un año inolvidable.