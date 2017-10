La mala racha lo tiene Loco a Bielsa

El Lille que dirige Marcelo Bielsa buscará cortar una racha de siete partidos sin triunfos, cuando visite este sábado a Rennes por la décima fecha de la Ligue 1 de Francia. El partido se llevará a cabo desde las 15 en el estadio Roazhon Park de la ciudad de Rennes, y contará con el arbitraje de Olivier Thual.

Lille, que solo ganó en el debut ante Nantes 3-0 y que tiene un cotejo pendiente que vencía a Amiens por 1-0 cuando se suspendió porque se cayó una tribuna en el festejo del gol, tendrá al rosarino Ezequiel Ponce sentado en el banco de suplentes. Tanto Lille como Rennes, ambos de floja campaña, tienen apenas seis puntos, 19 menos que París Saint Germain, el sólido puntero del certamen.

En tanto Saint Etienne (17) recibirá desde las 15 a Montpellier (12), con el objetivo de sumar un triunfo que le permita acercarse a PSG, que mañana afrontará un duro examen en cancha del siempre difícil Olympique de Marsella de Lucas Ocampo.

Los restantes duelos de la 10ª fecha serán: Mónaco vs. Caen, Amiens vs. Burdeos, Angers vs. Toulouse, Metz vs. Dijon y Nantes vs. Guingamp en la jornada de sábado; en tanto que el domingo será turno de Niza vs. Estrasburgo y Troyes vs. Lyon.