La madre del Pájaro Cantero negó las acusaciones

Patricia Celestina Contreras, la madre de Claudio “Pájaro” Cantero, Guille y Monchi, que había sido detenida el sábado pasado, se abstuvo de declarar ayer en el marco de la causa “Los Patrones”, una pesquisa en la que 23 personas –varias de ellas integrantes del Clan Cantero– fueron procesadas por tráfico de droga en diciembre de 2015. El defensor de Contreras, Fausto Yrure, dejó en claro que “La Cele” no fue vinculada con una causa por drogas denominada “Corona Millonaria” que comenzó con la detención de Arnaldo Vivas, apodado Junior, acusado de traficar cocaína y lavar dinero. De ese procedimiento surgieron unos 15 allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria y Funes en los que la Policía Federal secuestró 2,5 kilos de cocaína, cinco camionetas de alta gama, cinco automóviles, tres armas cortas y treinta celulares.

Fuentes de la investigación indicaron que las imputaciones que pesan sobre Celestina son escasas. En general, la acusación giraba en torno a que nada podría ocurrir sin que ella lo supiera, aunque no hay ninguna acusación concreta sobre su papel en la banda. “La imputación es bastante genérica, no le achacan un rol participativo. Con respecto a Corona Millonaria no tienen ninguna vinculación”, destacó una fuente de la causa.

Celestina seguirá detenida aunque ayer negó las imputaciones ante la Justicia federal y se abstuvo de declarar. Lo mismo hicieron su hija Yoana y su hermanastro Rubén Reyna, aunque ambos no están acusados en la causa “Los Patrones”, sino en “Corona Millonaria”.

Contreras fue detenida el sábado en su casa de Caña de Ámbar al 1800 del barrio La Granada acusada de integrar una asociación ilícita que organizaba el tráfico de drogas desde la cárcel de Piñero, donde están alojados varios miembros de su familia y allegados.

La captura fue ordenada por el juez federal Nº 4, Marcelo Bailaque, y la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal además apresó a otros familiares y se secuestraron drogas, autos y dinero en efectivo, se informó oficialmente.

Cele, de 49 años, es la madre de Claudio “Pájaro” Cantero (entonces de 29 años) asesinado en 2013 durante un enfrentamiento con otra banda que se disputaba el control de la droga, de Máximo Ariel Cantero (hoy de 30 años) y conocido como Guille, actualmente preso en Coronda. La mujer detenida también es la esposa de Máximo Ariel Cantero, de 52, alias Viejo, quien cumple detención en la prisión de Piñero. Además, es mamá de crianza de Ramón Machuca, detenido en el penal de Coronda y apodado Monchi Cantero.

Una fuente policial explicó que Cele es investigada por manejar el negocio de la droga en la ciudad en complicidad con sus familiares detenidos y que además tenía pedido de captura en el marco de la investigación que derivó en la operación conocida como “Los Patrones”, llevada adelante por la misma división de la PFA en noviembre de 2015.

En los operativos detuvieron a Yoana Cantero, hija de Cele, y a Rubén Reyna, su hermanastro, dijeron las mismas fuentes oficiales. Y secuestraron varios vehículos, una camioneta Fiat Toro, un Renault Megane, un Chevrolet Corsa, un Peugeot RCZ, y dos motos Honda, una más XR 600 y otra Tornado así como 240.000 pesos, 7.500 dólares, armas de fuego y 30 celulares. En cuanto a droga, se encontró una pequeña cantidad (18 envoltorios de cocaína), elementos de fraccionamiento, maquinas para contar billetes y balanzas, dijeron estos voceros.

La causa

La investigación bautizada “Los Patrones” empezó en 2015 y para fines de noviembre de ese año tuvo más de 40 allanamientos, con el secuestro en Chaco y Corrientes de 700 kilos de marihuana y, en Rosario, de 5 kilos de cocaína. La investigación está a cargo del juez Bailaque, quien procesó como líderes a Guille Cantero y Jorge “Ema” Chamorro. La dupla operaba desde la cárcel de Piñero, donde estaban detenidos por causas ante el tribunal provincial. A su vez, como eslabones necesarios, fueron encausadas las esposas de estos dos acusados. Otro eslabón que surgió de estas escuchas fue el de Cele.