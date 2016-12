La Lepra visita a Talleres buscando seguir arriba

Sin Maxi Rodríguez, con el regreso de Diego Mateo y Néstor Moiraghi y con Luciano Pocrnjic infiltrado. Así se presenta Newell’s esta tarde en el Mario Kempes ante un Talleres que hace 7 fechas que no pierde y crece en la tabla. Un lindo desafío para el equipo de Osella que sigue prendido en la zona alta y quiere recomponerse tras caer ante Banfield.

No hay dudas que reemplazar a Maxi no es sencillo. Reemplazar su jerarquía es imposible, pero poner un jugador de características ofensivas es una muestra que el entrenador no quiere resignar protagonismo. Por eso la apuesta es por el pibe Héctor Fertoli, quien puede moverse por derecha o izquierda y también tiene llegada al gol.

Pudo pensar en Facundo Quignon, de hecho lo hizo en el ensayo de fútbol del miércoles, pero el ex San Lorenzo no está al ciento por ciento y el DT prefirió que vaya al banco. Y jugar con tres volantes centrales era un mensaje distinto al de protagonismo que hoy en día pregona Osella.

Es que el propio técnico se animó a decir que con 27 puntos antes del receso Newell’s estará en la pelea. Y está bien que de una vez por todas asuma en las palabras lo que sin dudas ya asumió dentro de la cancha, en especial después del triunfo ante Central.

No todas son pálidas para Osella. Hoy recupera a Néstor Moirgahi, pieza clave en la defensa, y también le devolverá la titularidad a Diego Mateo, para equilibrar el mediocampo donde Sebastián Prediger buscará asociarse con Mauro Formica, Nacho Scocco y Joel Amoroso.

Estudiantes está a tres puntos en las posiciones. Una distancia que no parece grande con tanto recorrido de torneo por delante. También está Boca, San Lorenzo y se aproxima Lanús. Lo importante no son los rivales, la clave es que Newell’s está en un lugar que no imaginaba y lo quiere defender. Y para eso será importante que esta tarde vuelva a sumar.

Los antecedentes avalan los dichos del director técnico

Diego Osella prefiere no poner a Newell’s con chapa de candidato, pero ya pasó una buena parte del torneo y la Lepra sigue en la zona alta, y entonces el entrenador dio su punto de vista. “Si llegamos a 27 puntos, estaremos en la pelea”.

¿Es caprichoso el número que tiró Osella? En realidad sí, pero como Newell’s tiene 24 puntos y quedan dos fechas ante del receso, pensar como mínimo en una victoria no parece descabellado, sea hoy frente a Talleres o el domingo 18 cuando reciba a San Martín de San Juan en el Coloso.

Si Newell’s concluye este primera parte de 14 partidos con 27 puntos, tendrá una efectividad del 64 por ciento, lo que sin dudas será una gran campaña, mucho más si se tiene en cuenta que además ganó el Clásico en Arroyito.

Pero hay una referencia donde Osella podría sustentar sus palabras. En 2015 hubo un torneo de 30 equipos, similar al actual, donde se jugó con el mismo formato. En ese certamen, Boca se coronó campeón con 64 puntos (71 por ciento de efectividad), seguido por San Lorenzo (61), Central (59) y Racing (57). Y cuando habían transcurridos 14 fechas, en coincidencia con este receso que habrá tras el 18 de diciembre, el Xeneize sumaba 28 puntos, Central y Racing 27 y sólo San Lorenzo estaba mejor con 31.

Si Osella considera que 27 puntos le permitirán pelear hasta el final no está errado, aunque lógicamente la Lepra deberá tener una campaña similar en puntos. Los antecedentes previos avalan las palabras del entrenador leproso.

El dato: 67 por ciento es la efectividad de la Lepra transcurridas 12 fechas del actual torneo. Suma 24 puntos con 7 triunfos, 3 empates y dos derrotas. Con la misma efectividad el equipo de Gerardo Martino se coronó en el Final 2013 y con 68 por ciento el de Sensini salió segundo en el Apertura 2009.

Quignon va al banco

Con al confirmación de la presencia de Luciano Pocrnjic a pesar de la fractura en una falange de un dedo del pie derecho y con varios futbolistas con problemas físicos, la lista de concentrados de Newell’s para viajar ayer a Córdoba incluyó a 21 futbolistas.

El arquero suplente será Ezequiel Unsain, confirmando así que si Pocrnjic no jugaba, el elegido para reemplazarlo iba a ser el juvenil arquero y no Sebastián D’Angelo, quien había ido al banco los últimos partidos.

Además Osella anticipó que Facundo Quignon irá al banco, aunque aún no está definido quiénes lo acompañarán. Además de los titulares, Osella concentró a Unsain, Seba Domínguez, Franco Escobar, Germán Voboril, Quignon, Jalil Elías, Víctor Figueroa, Mauricio Tevez, Eugenio Isnaldo y Matos.

El grupo entrenó por la mañana y luego del almuerzo viajó a Córdoba, donde quedó concentrado en el hotel Sheraton.