La Lepra visita a River con Nacho Scocco por primera vez en la otra vereda

Pocos imaginaban que este día iba a llegar. River-Newell’s siempre es un partido con condimentos especiales, pero el de este domingo tiene uno que será difícil de igualar, al menos para el hincha leproso y para él, que en su cabeza nunca pensó que algún día podía enfrentarse a equipo que lleva en la sangre y tatuado en la piel, con el que dio dos vueltas, del que es uno de los goleadores históricos.

Hoy está en la vereda opuesta. A los 32 años, Nacho Scocco vivirá una tarde llena de sensaciones encontradas. River está obligado a ganar para recuperar algo de terreno en el torneo y sus goles son necesarios para conseguir ese objetivo. Pero por primera vez en su carrera, el artillero de Hughes entrará a la cancha sin esas ganar de vulnerar a la red rival y festejar. Llegar al gol será un mazazo para los hinchas leprosos, pero también lo será para él, que nunca imaginó encontrarse en esta incómoda posición.

Nacho lleva más de 160 goles en su carrera. Casi la mitad con la casaca rojinegra. Y por esos caprichos del destino, River, el club que hoy defiende, es uno de los equipos al que más vulneró. Se podría afirmar que lo tenía alquilado.

Será distinto. Justo en un partido donde Newell’s se juega mucho. Porque su andar en el torneo es pobre, en juego y en puntos, ya que apenas suma 9 unidades y se codea con el fondo de la tabla. Y ni hablar en goles, ya que tiene apenas 5 tantos. Porque al equipo de Llop le resultó imposible reemplazar los que se llevó Nacho en la valija cuando se fue para Núñez.

Y si para Nacho será especial, ni hablar para el Chocho Llop. Y lo suyo no tendrá que ver con enfrentar a Scocco. El DT leproso no le encuentra la vuelta al equipo y a esta altura ni siquiera sus declaraciones llenas de optimismo alcanzar para calmar los ánimos de la gente. Y si hoy el resultado y el juego no acompañan, todo puede pasar.

Del lado de River estará Scocco, el ídolo leproso. Por Newell’s el nueve será Luis Leal, un portugués que todavía busca adaptarse a un fútbol argentino impiadoso. El mundo al revés, como todo lo que sucede en el Parque en los últimos tiempos.

¿SALE LA SANCIÓN?

La sanción a la Lepra por la demora en la presentación de la declaración jurada en el inicio de la Superliga, que derivó en innumerables reuniones y declaraciones cruzadas entre Agremiados, directivos de Newell’s y AFA, saldría en las próximas horas y todo indica que habrá quita de puntos.

La decisión de Tribunal de Disciplina ya habría sido tomada hace varias semanas, cuando los abogados de Newell’s presentaron el descargo. Y en ese sentido, la mayoría de los miembros del Tribunal se inclinarían por la quita de tres puntos. ¿Por qué se demora el fallo? Por cuestiones políticas. Newell’s mejoró su relación con la actual conducción de AFA, y el propio Claudio Tapia intervino para buscar una pena menor. Y si bien en el Parque confían que sólo habrá un apercibimiento, todo indica que la Lepra perdería tres puntos.

CONCENTRADOS

El plantel rojinegro entrenó por la mañana y luego viajó a Capital Federal donde quedó concentrado de cara al duelo ante River. Además de los titulares, Juan Manuel Llop citó a siete jugadores más que lo acompañarán en el banco de suplentes. Los relevos serán Nelson Ibáñez, Milton Valenzuela, Joaquín Varela (zaguero de 20 años), Nery Leyes, Héctor Fertoli, Mauro Guevgeozian y Alexis Rodríguez, que irá por segunda vez en su carrera al banco y al igual que Varela aún no debutó en primera.