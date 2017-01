La Lepra trabajará en La Feliz con 24 futbolistas y la posibilidad de sumar algún refuerzo más

La Lepra se va a la playa, pero no para descansar. Hoy a las 9 el plantel partirá desde Bella Vista hacia Mar del Plata para encarar la parte más intensa de la pretemporada de cara al reinicio de un torneo que tiene a Newell’s como protagonista.

Tras dos días sin entrenar por atrasos en el pago de los sueldos, el grupo trabajó dos días en Bella Vista y hoy viajará a la Costa Atlántica, donde estará hasta el viernes 20.

Diego Osella convocó a 24 futbolistas, muchos menos que las últimas pretemporadas fuera de Rosario, y con presencia de muy pocos juveniles. La situación económica obligó al entrenador a ajustar la lista de viajantes y apenas citó a dos pibes que hoy no entrenan con el plantel de primera: Matías Tissera y Braian Rivero.

La buena para el técnico es que Jacobo Mansilla, el primer refuerzo, se subirá al micro desde Rosario, mientras que José San Román, la segunda incorporación solicitada, estaría esperando al grupo en La Feliz.

Entre los que no viajaron no hay sorpresas. Mauro Matos no seguirá en el Parque y aunque todavía no se desvinculó su salida es inminente; Leandro Vega no será tenido en cuenta por Osella y busca club (tiene seis meses más de contrato); Mauricio Tevez tiene para cuatro o cinco meses tras su operación en el pie derecho por una fractura; y Daniel Mancini se fue al Girondins de Bourdeos, club dueño de su pase que lo reclamó y a Newell’s sólo le queda el 30 por ciento de una futura venta.

El plantel se hospedará en el hotel Spa República, donde además trabajará en el gimnasio, y las tareas físicas y futbolísticas las hará en el predio de Apand, como lo hizo en 2014 cuando Alfredo Berti era el DT.

Por ahora la idea del cuerpo técnico es disputar dos amistosos, los días martes 17 y viernes 20, pero aún no definió los rivales.

Pocrnjic renovó

Luciano Pocrnjic estuvo cerca de irse hace un año cuando era tercer arquero y no veía muchas chances de atajar, pero hoy la situación cambió y por eso el pasado viernes renovó su vínculo con la Lepra hasta junio de 2019, lo que le garantiza su continuidad en el Parque por dos años y medio más. Distinto es el caso de Eugenio Isnaldo, quien viajará a Mar del Plata con el grupo, pero no va a firmar la renovación de su vínculo que concluye el 30 de junio. Por eso la dirigencia espera ofertas y posiblemente sea transferido, caso contrario, podría ser colgado.

San Román sí; Óbolo no

Una buena y una mala para Diego Osella. José San Romána se desvinculó del ADO Den Haag de Holanda y llegaría hoy a Mar del Plata para sumarse al plantel en el inicio de los trabajos; mientras que la comisión directiva rechazó la contratación de Mauro Óbolo.

San Román acordó de palabra, llega con el pase en su poder y firmará un préstamo por un año y medio, sin cargo y con una opción de compra.

Y cuando parecía que Óbolo redondeaba un mercado de pases rápido y efectivo, la comisión directiva de manera “unánime” rechazó su llegada, a pesar que Eduardo Bermúdez estaba convencido que era la mejor opción. “No viene Óbolo y por ahora nadie más”, dijo el presidente.