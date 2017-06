La Lepra se despide del torneo con ídolos que se van

Último partido de la temporada. No estará en juego la chance de entrar a la Libertadores, como se pensaba hace algunas semanas, pero sí habrá cierto dejo de tristeza en los hinchas ya que será la despedida del Parque de dos ídolos leprosos: Mauro Formica e Ignacio Scocco.

El Godoy Cruz de Lucas Bernardi será el rival de turno. Lejos del morbo que podía significar jugarse el ingreso a la Copa justamente ante un equipo dirigido por un ídolo leproso, la realidad fue otra y Newell’s llega sin chances reales de jugar la Libertadores.

Y Juan Pablo Vojvoda demostró una vez más tener buen pulso para las decisiones. Y definió poner en cancha un equipo con mayoría de juveniles, pero les dará la chance al Gato y a Nacho de despedirse de los hinchas en la cancha.

Siete juveniles entre los once es otro mensaje de cara al futuro. Chocho Llop traerá refuerzos, Maxi, Pocrnjic, San Román, Figueroa y algunos más serán la base de experiencia necesaria, pero no es casualidad que hoy debute Lisandro Martínez, que Matías Tissera juegue por primera vez desde el inicio y que además sigan entre los once Franco Escobar, Milton Valenzuela, Jalil Elías, Braian Rivero y Héctor Fertoli.

El Newell’s 2017/18 no dejará de lado a los juveniles. El objetivo de llegar a 1,400 de promedio está, y una vez que se vaya la bronca de no entrar a la Libertadores, la clasificación a la Sudamericana será un extra para celebrar. Y en ese contexto, con una economía en crisis y con el juez Bellizia cada día más estricto, habrá que apelar a los jóvenes, que demostraron estar a la altura.

Maxi está concentrado

El último partido de Newell’s tendrá ausencias lógicas. Juan Pablo Vojvoda y la dirigencia definieron que aquellos jugadores que no seguirán en el club no estén presentes y ayer en Bella Vista se despidieron varios.

Sebastián Prediger, Germán Voboril, Facundo Quignon, Sebastián D’Angelo, Eugenio Isnaldo y Fabricio Formiliano se llevaron sus pertenencias de Bella Vista ya que no fueron concentrados.

La nómina sí incluyó a Maxi Rodríguez, quien irá al banco ya que hace varias semanas trabaja diferenciado por un problema muscular primero y un estado gripal luego. Además de los titulares, el DT citó al juvenil arquero Brian Bustos, y además estarán Sebastián Domínguez, Juan Ignacio Sills, Jocobo Mansilla, Víctor Figueroa, Mauricio Tevez, Joel Amoroso y Maxi Rodríguez.

Tras el partido, los futbolistas tendrán licencia hasta el lunes 17 de julio, que comenzarán a trabajar en Bella Vista bajo las órdenes de Juan Manuel Llop.

Listo el Chocho

Juan Manuel Llop firmó ayer su contrato que lo ligará a Newell’s por un año, con opción a uno más. El club oficializó el anuncio por la tarde (foto junto a Eduardo Bermúdez) aunque recién asumirá formalmente el sábado, ya que su contrato con Atlético Rafaela concluye el viernes 30.

Scocco prefiere River, pero la oferta no cierra

La salida de Ignacio Scocco del Parque es un hecho, aunque por estas horas no está muy claro su destino, y River e Independiente se disputan al delantero con distintas formas de negociación.

Entre las dos opciones Scocco prefiere ir a River. No es la primera vez que Marcelo Gallardo lo tienta a jugar en Núñez y Nacho entiende que es la mejor opción deportiva.

Pero River tomó un camino extraño. Primero negoció con el representante del jugador el contrato y luego llamó al órgano Fiduciario para interiorizarse de cuánto dinero alcanzaría para la aprobación del juez Fabián Bellizia.

Obviamente a la dirigencia leprosa no le gustó esta forma de negociar y esperan un llamado formal, ya que como el jugador tiene contrato con el club y no hay cláusula de salida, sí o sí se necesita de la aprobación de la comisión directiva, más allá del okey judicial.

La información que surgió ayer de fuentes judiciales es que River habría ofrecido 1,8 millón dólares y hacerse cargo de la deuda de Scocco, pero Bellizia no aceptará ninguna propuesta que sea menor a los 2,4 millones de dólares que Newell’s le debe a Sunderland.

Ahí aparece Independiente, que entabló un contacto formal con la Lepra. El Rojo habría ofrecido hacerse cargo de la deuda con el club inglés y no descartó la posibilidad de ceder a préstamo un futbolista, y en el Parque mencionaron a Lucas Albertengo.

Habrá que ver si Holan pretende o no tener al ex Rafaela y si el delantero acepta venir al Parque, pero es una posibilidad que podría desnivelar la balanza.

De todas maneras, Scocco y su entorno prefieren ir a River. Además juega el tiempo ya que tiene hasta el domingo para presentar la lista de la Copa Libertadores para la próxima etapa.

Abero y Arias, pretendidos en el Parque

Juan Manuel Llop ya está en la ciudad para firmar su contrato por un año con opción a otro más y comenzar a trabajar de cara al plantel que el 17 de julio iniciará la pretemporada en Bella Vista. Y ayer se reunió con Eduardo Bermúdez para ponerse al tanto de algunas negociaciones de una lista que el DT ya le entregó a la dirigencia.

El Chocho sabe que no contará con Mauro Formica e Ignacio Scocco, pero además tiene pocas chances de retener a Néstor Moiraghi, ya que el juez Fabián Bellizia considera que Newell’s no está en condiciones de comprar a un futbolista en 450 mil dólares.

Y entonces, Llop comenzó a trabajar en la llegada de dos defensores uruguayos: Mathías Abero, quien estuvo con él en Rafaela, y Ramón Arias, actualmente en Peñarol.

“Abero está finalizando su contrato en Rafaela y Ramón Arias tiene una cláusula de salida. Trataremos que los dos jugadores lleguen a Newell’s”, confirmó Gerardo Arias, representante de ambos futbolistas.

Abero, de 27 años, es zurdo y puede jugar de carrilero o lateral, aunque Llop también lo hizo jugar como zaguero. Mientras que Cachila Arias, de 24 años, actualmente en Peñarol, es zaguero derecho.

“Ramón Arias es el típico zaguero uruguayo que le gusta pegar patadas más que comer un asado”, bromeó el representante de Arias. Y agregó: “Antes del jueves deberíamos definir la situación de Arias”.