La Lepra ganó el clásico y trepó a la cima

Newell’s derrotó el martes a Central en cancha de Sportivo Federal 68 a 67 y se quedó con el clásico de la primera B local. La Lepra llegó a los 24 puntos con un duelo pendiente y se erige como líder y uno de los candidatos al ascenso, aunque Talleres de Arroyo Seco, Universitario, Unión y Garibaldi están en la pelea. En el otro duelo, Calzada se impuso como visitante a Libertad 90 a 80.

Por su parte, en la división A2, Sportivo América venció por la fecha 13 a Saladillo como visitante 68 a 66 y se acerca al título. Para mañana están programados Alumni vs. Tiro Suizo y Atlantic vs. Provincial. Mientras, en la C local hoy jugarán Maciel vs. Paganini, Atlanta vs. Horizonte y Edison vs. Velocidad.