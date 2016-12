La Lepra, en la búsqueda de un lateral tras la salida de Advíncula

La salida de Luis Advíncula le generó un verdadero dolor de cabeza a Newell’s. Primero porque el defensor reclama una deuda que podría provocar la inhibición del club y la imposibilidad de traer refuerzos, y segundo porque conseguir un lateral derecho resulta más complicado de lo previsto para una tesorería donde la plata no sobra.

Si bien Osella le pidió a Eduardo Bermúdez que no permita que se vaya Franco Escobar a Atlanta United, la idea del entrenador es utilizarlo como zaguero y por eso apuntó a un lateral derecho para reemplazar a Advíncula: Maximiliano Caire.

El DT leproso dirigió a Caire en Colón y considera que es una buena alternativa porque es un lateral que se proyecta en ataque y además conoce su idea de juego. El propio Bermúdez admitió que el nombre apuntado era el defensor de Vélez. “Osella me pidió a Caire, vamos a ver si podemos traerlo”, dijo el mandamás leproso.

Pero ayer hubo una mala noticia: Raúl Gámez, presidente de Vélez, confirmó en medio radiales rosarinos que el rubio defensor se quedará en Liniers. “Con Newell’s tenemos una muy buena relación, pero si me llaman les diré que Caire no se va”, confió el titular velezano. Y amplió: “Nadie nos llamó, pero por la situación que estamos atravesando no vamos a desprendernos de Maxi Caire, porque no tenemos muchas alternativas en ese sector”.

Así, la primera opción de Osella quedaría descartada y ahora hay dos nombres que estaban en carpeta que podrían pasar a ser alternativa: Renzo Saravia y Matías Zunino.

Saravia, de 23 años, pretende salir de Belgrano a partir de un semestre donde jugó poco. Su representante, Mario Rodríguez, fue muy claro en los últimos días y aseguró que si el interés de Newell’s existe hará lo posible para que venga al Parque. Aunque confirmó que hasta ahora no tuvo ningún llamado oficial de Eduardo Bermúdez. “Sólo hubo un sondeo para saber su situación”, señaló.

En este caso, Newell’s podría aprovechar el interés del jugador de salir de Belgrano para conseguir un préstamo, ya que hoy la Lepra no está en condiciones de ofrecer otro tipo de negociación.

Por otra parte, el uruguayo Zunino apareció como alternativa a partir de informaciones que surgieron de Uruguay, aunque tanto el futbolista como la dirigencia leprosa negaron contactos. “A Zunino no lo conozco, pero lo voy a mandar a ver para saber cómo juega”, manifestó Bermúdez.

El jugador uruguayo tiene contrato en Defensor Sporting y confesó su deseo de venir al fútbol argentino, dejando así una puerta para una posible negociación. El punto en contra es que el contrato tiene una cláusula de rescisión, pero esto demandaría un pago que hoy Newell’s no está en condiciones de afrontar.

¿Puede haber otro nombre en carpeta? Osella está de vacaciones, pero seguramente atenderá diariamente el teléfono y con Caire descartado no habría que descartar nuevas opciones.

Mientras tanto, la dirigencia espera poder resolver el reclamo económico que hizo Advíncula a través de Futbolistas Agremiados. Y como esa deuda está generada por un contrato que el propio juez Fabián Bellizia desautorizó, desde la dirigencia consideran que la situación se debe resolver en la Justicia, ya sea con el pago que autorice el magistrado con dinero de la cuenta judicial, o con alguna medida judicial que el propio Bellizia determine.

Leprosos solidarios

El temporal que afectó a la región en los últimos días encendió la solidaridad de todos y en Newell’s hubo respuesta inmediata. Hoy y mañana de 10 a 19 y el sábado de 10 a 13 se recibe en puerta 4 elementos de ayuda a los damnificados: agua mineral, artículos de limpieza (en especial lavandina), colchones y ropa. El departamento social de Newell’s informa además que todo lo que se junte será enviado a las localidades de Villa Amelia y Álvarez.

Matías Zunino pide pista

Matías Zunino era un nombre desconocido para los hinchas leprosos hasta hace unos días, cuando se comenzó a mencionar en Uruguay que estaba en la mira de Newell’s.

El lateral-volante de 26 años, que milita en Defensor Sporting, reconoció en diálogo con el programa Estadio 3 que “no hubo ningún llamado de Newell’s”, aunque aseguró que si hay interés por parte de un equipo argentino no dudaría en aprovechar la chance.

“Me enteré de lo de Newell’s por algunos llamados que recibí de periodistas, pero por ahora mi representante no recibió ningún llamado de Newell’s”, confió el jugador uruguayo.

Zunino tiene contrato con Defensor Sporting hasta diciembre de 2017 e incluso se ilusiona con jugar la Copa Sudamericana con el conjunto violeta, pero comentó que si hay una oferta, no quiere desaprovecharla. “Tengo contrato por un año más con Defensor Sporting, pero tengo una cláusula de salida. Mi idea, como la de muchos jugadores uruguayos, es poder salir al fútbol del exterior. Ojalá se dé ahora, sería muy bueno para mi carrera. Desde que arranqué a jugar siempre esperé un llamado del exterior. Es el sueño y por eso no quiero dejar pasar la chance si aparece”, confesó. Si bien desde el Parque aseguraron que no hubo ningún sondeo por Zunino, hay algo que podría ayudar a convencerlo, ya que el mediocampista fue compañero de Fabricio Formiliano en Danubio.