La Lepra cumplió con el trámite, goleó a Central Norte, y se metió en una nueva fase

Cumplió con el trámite mostrando categoría. La Lepra goleó a Central Norte de Salta en Santa Fe ante una multitud de hinchas leprosos, bajo el interinato de Juan Pablo Vojvoda, y se metió en una nueva fase de la Copa Argentina.

La Lepra salió con todo. Desde el inicio mismo del partido mostró la categoría de sus jugadores ante un equipo del Torneo Federal. La primera fue para el Gato. Remate desde fuera del área de Formica sobre un palo que contuvo bien el arquero de Central Norte.

Y al rato, diagonal de Figueroa, que jugó por la lesión de Maxi, centro y casi conecta Nacho Scocco ante la pasiva marca de la defensa de Central Norte. El mismo Nacho tuvo en sus pies la apertura del marcador a los pocos minutos, pero su remate a la carrera, y casi sin ángulo, se fue desviado.

Pero finalmente, a los 16 minutos de la primera mitad, llegó la apertura del marcador para la Lepra. Desborde del juvenil Valenzuela, y cabezazo al gol de Scocco. Uno a cero para el conjunto de Vojvoda.

Y el propio Nacho estuvo a punto de ampliar la ventaja para la Lepra. Desborde y centro atrás de Fertoli para Scocco, que controló, giró y remató, pero el arquero de Central Norte, bien ubicado, respondió. Y sobre el cierre de la primera mitad, otra vez Nacho, luego de una serie de rebotes, remató desde el borde del área, pero su disparo se fue desviado por sobre el horizontal.

Y cuando se iba el primer tiempo, la sorpresa. Vargas aprovechó una desatención de la defensa rojinegra y remató a la carrera desde fuera del área, floja respuesta de Pocrnjic y empate para Central Norte a los 44 minutos del primer tiempo. El partido estaba uno a uno en el descanso.

El arranque del segundo tiempo en el conjunto de Vojvoda fue a pura furia. A los 15 minutos del complemento ya estaba arriba con dos goles de diferencia. Desniveló Sebastián Domínguez en una jugada de pelota parada. Y estiró la ventaja Scocco, de penal, tras una falta a Formica luego de una contra letal comandada por Fertoli. El duelo se encaminaba para la Lepra.

Y a los 24 minutos del segundo tiempo, la Lepra liquidó el partido. Centro desde la derecha de Figueroa y certero cabezazo de Jalil Elías para marcar el cuarto tanto para el conjunto de Vojvoda. La goleada estaba consumada.

No hubo tiempo para nada más. La Lepra cumplió con el trámite, goleó a Central Norte en un segundo tiempo a pura furia tras una primera parte que se fue en paridad, y se metió en una nueva fase de la Copa Argentina.

Valenzuela con dudas para irse

Milton Valenzuela está vendido a un grupo empresario español. La operación aprobada por el juez Fabián Bellizia se cerró en 750 mil euros por el 60 por ciento del pase del juvenil. Pero el dinero aún no llegó y ahora desde el entorno del jugador dudan en aceptar la salida.

La realidad es que Valenzuela no se quería ir, pero la perspectiva con Diego Osella no era la mejor. Por eso aceptó la transferencia. Pero la situación cambió. Más allá de las chances que pueda tener el lateral con Juan Pablo Vojvoda en estos tres partidos, el jugador cree que con el nuevo entrenador puede ser considerado, en especial si es el Chocho Llop, y por eso ahora no quiere irse.

¿Puede rechazar la transferencia? Sí, porque el jugador no firmó contrato con ningún club y hoy su único vínculo es con Newell’s. Y en los próximos días Fabián Basualdo, representante del lateral, se sentaría con los directivos a plantearle la situación.

El tema es que Newell’s contaba con ese dinero que espera desde hace un mes. Incluso estaba destinado al pago de los sueldos del plantel y al no llegar provocó los cheques devueltos o retenidos que generaron el conflicto previo a Unión. Y si Valenzuela no se va, la plata no entrará.

Pero el jugador quiere quedarse, los hinchas ven con buenos ojos retenerlo y la dirigencia mucho margen de maniobra no tiene.

Todo lo que viene en el mundo leproso

Pasó Central Norte, y ahora la mirada de Juan Pablo Vojvoda y el plantel estará enfocada en los tres partidos de cierre de torneo que definirán la suerte de Newell’s en la tabla y su ingreso o no a la Copa Libertadores.

Y para la primera de estas tres finales, con Lanús el próximo sábado en el Coloso, a puerta cerrada, Vojvoda no contará con los suspendidos Mauro Formica, Sebastián Domínguez, Jacobo Mansilla y Sebastián Prediger; y además no tendrá a Nehuen Paz, con neumonía, y a Juan Sills, con una fractura en la mano derecha.

Además, habrá que ver cómo están Facundo Quignon, que esta semana tuvo el alta, pero aún no estaba en plenitud, y Joel Amoroso y José San Román, quienes desde mañana se sumarían a entrenar a la par del resto, aunque la larga inactividad de ambos obligará a analizar bien su retorno con Lanús, o tal vez Vojvoda prefiera preservarlos y tenerlos en cuenta frente a Belgrano (miércoles 21) o en el cierre con Godoy Cruz.