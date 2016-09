La Lepra busca ratificar ante Temperley la levantada futbolística

Seguir el rumbo, en lo numérico y también en lo futbolístico. Newell’s visita a Temperley desde las 16.45 en busca de mantenerse en lo más alto de la tabla, pero con una segunda premisa que parece más complicada: repetir la producción que tuvo ante Atlético Tucumán.

No será fácil repetir. El equipo leproso puso la vara alta tras el 3-1 ante los tucumanos con una producción individual y colectiva que ilusionó a todos. Y si bien sólo habrá un cambio obligado en la formación que esta tarde jugará ante Temperley, la realidad es que mantener el nivel de juego tan alto no parece sencillo.

Sin Maxi Rodríguez en cancha, el DT apostará por Eugenio Isnaldo, un jugar con mayor despliegue físico y mucho desborde, pero con menos experiencia y presencia dentro del área rival. Hoy el nivel de la Fiera no es el mejor y su ausencia no se sufre como otras veces, pero la Lepra necesitará que Nacho Scocco mantenga este arranque arrollador y goleador, y Formica y Quignón lo acompañen como lo hicieron ante los tucumanos.

Enfrente habrá un rival que siempre resulta incómodo y juega cada partido como una final para mantenerse en Primera. Pero no deja de ser otra chance interesante para que la Lepra siga aprovechando este fixture favorable que por ahora lo tiene invicto y escolta del líder. Si logra sortear este escollo, tanto en los números como en el juego, la ilusión se acrecentará y el ánimo de cara al Clásico que se aproxima se fortalecerá aún más.

“No nos va a parar nadie”

El atentado en el club con una granada casera generó que la dirigencia nuevamente esté atenta al tema seguridad, pero el presidente Eduardo Bermúdez dialogó con el programa Sello de Fútbol, que se emite por Cablevisión, y dejó en claro que la dirigencia no tiene miedo de cualquier amenaza y nada detendrá el trabajo que se está emprendiendo.

“A mí no me asustan todos estos incidentes. Nosotros vamos para adelante, este equipo de dirigentes está decidido a gestionar y no nos va a parar nadie”, señaló el presidente leproso en un claro mensaje a los violentos.

El miércoles a la noche una granada española impactó cerca de la oficina de comunicación del club, pero el incidente no cree que esto deba preocuparlos. “Que nos pongan granadas o lo que nos quieran poner, nosotros vamos por un Newell’s grande. Yo les dije a todos que el único responsable ante las barras soy yo, no molesten a ningún otro par de comisión directiva”, confió.

Por otra parte, Bermúdez aseguró que la relación con la dirigencia de Central está en su mejor momento y que hay un pacto para pelear codo a codo los derechos de ambos clubes en AFA. “Nos llevamos muy bien con los dirigentes de Central, hicimos un pacto de honor para pelear nuestros derechos en AFA. Newell’s no va a aceptar nada que Central no reciba y ellos van a hacer lo mismo”, confió.