La Lepra, ante el Ciclón, con un 9 seguro

Diego Osella dispondrá hoy en Bella Vista la práctica de fútbol formal para definir el equipo que el domingo recibirá a San Lorenzo en el Marcelo Bielsa. Al parecer, después de dos partidos sin jugar con un delantero de área ‘natural’, el entrenador leproso podrá contar con Mauro Matos para este compromiso. Mientras, espera que Ignacio Scocco termine de recuperarse de la ciatalgia que lo tiene a maltraer desde hace algunas semanas y también aguarda por la evolución de aquellos jugadores que arrastran distintas lesiones.

Matos arrancó la semana trabajando a la par de sus compañeros y se perfila para ser titular el domingo ante San Lorenzo, justamente el equipo del que llegó a préstamo a Newell’s en el último receso.

Después de padecer una tendinitis en el pie derecho que lo dejó afuera de los compromisos ante Atlético Tucumán, Temperley y Gimnasia. La semana pasada empezó a trabajar a la par del resto y hasta formó parte de la práctica de fútbol para los titulares, pero Osella no lo vio del todo bien y, aunque lo concentró, quedó afuera del banco de relevos. Sin embargo, esta semana luce mucho mejor y es probable que ingrese al equipo en reemplazo de Héctor Fertoli. Esto implicará que Joel Amoroso y Maxi Rodríguez dejen de alternarse en la posición de centrodelantero y vuelven a actuar como volantes externos.

En cambio, no es seguro que Scocco pueda estar a disposición. Si bien en el clásico estuvo en el banco y hasta recibió indicaciones de Osella en el complemento, la realidad es que aún no está al ciento por ciento en lo físico. En consecuencia, el cuerpo médico seguirá de cerca su evolución y en el mejor de los casos podría estar nuevamente en el banco de suplentes.

De no mediar inconvenientes, el ingreso de Matos sería el único para el domingo. Es que Fabricio Formiliano está recuperado de una contractura y seguiría entre los once. Mientras que Germán Voboril, Sebastián Prediger y Juan Ignacio Sills aún entrenan de forma diferenciada y no se sabe si estarán a disposición para el choque ante el Ciclón.

En consecuencia, el equipo para el domingo alistaría a Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Diego Mateo, Facundo Quignón; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez; Mauro Matos.

El plantel leproso volverá a entrenar hoy y mañana por la mañana en Bella Vista y el sábado quedará concentrado en Ricardone a la espera del compromiso ante San Lorenzo, que será el domingo a las 16 en el Parque de la Independencia.

Arranca la venta de entradas y bonos para el partido del domingo ante San Lorenzo

Ayer se informó cómo será la venta de entradas para el partido ante San Lorenzo. El expendio comenzará el sábado de 11 a 18 en las boleterías de puerta 6, mientras que el domingo será desde las 11 y hasta el horario de comienzo del partido.

Los valores son los siguientes: general, 200 pesos; menor, 60; jubilados, pensionados y damas: 100; platea este alta, 300 para socios y 500 para no socios; platea este baja, 400 y 600; platea oeste, 500 y 700; Tribuna Oficial, 100 y 300. Se recuerda que los socios deberán ingresar con la cuota de octubre y que todos los asistentes al estadio deberán adquirir el bono por el Día del Club.

El bono tendrá un costo anticipado de 120 pesos hasta el sábado y de 170 el domingo. El bono es obligatorio y alcanza a todas las categorías societarias desde los seis años como así también a aquellos invitados por protocolo.

Los bonos se venden en los siguientes lugares: en las boletería de puerta 6, el sábado de 11 a 18 y el domingo desde las 11; en boleterías de puerta 8, el domingo desde las 11; en Atención al Socio y Tienda Oficial del Parque Independencia, hoy y mañana de 9 a 21 y el sábado de 10 a 18; en Escuela de Fútbol Malvinas, hoy y mañana de 9 a 21; en las Tiendas Oficiales de Zona Sur, hoy y mañana de 9 a 13 y de 16 a 20; en la Tienda Oficial del Centro, hoy y mañana de 10 a 13:30 y de 16 a 19:30.

Además, el bono podrá adquirirse online ingresando al sitio Boletería Vip, adquiriéndolo a un valor de 120 pesos más el 7 por ciento de comisión. El pago es con tarjeta de crédito y el bono se retirará el domingo a partir de las 11 en la Boletería VIP de puerta 6 presentando el comprobante de pago.

De selección

Luis Advíncula fue citado por Ricardo Gareca para la próxima doble fecha de eliminatorias en la que la selección de Perú enfrentará a Paraguay y Brasil. El lateral se iría luego del compromiso frente a Racing de la novena jornada y regresaría antes del partido ante River en el Parque, por la décima jornada.