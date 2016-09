La Legislatura transformó en ley el proyecto que suma 40 fiscales

En la tarde de ayer, primero con el voto unánime en Diputados, y luego con el apoyo de la totalidad de los senadores, se transformó en ley el proyecto de los diputados del Frente Progresista Jorge Henn y María Victoria Tejeda, que aumenta la cantidad de fiscales provinciales, de los 144 actuales a 184.

El proyecto original para modificar el Anexo I de la ley Nº 13.013 que creó el Ministerio Público de la Acusación, sancionada en febrero de 2014, había sido ingresado en la Cámara alta por el senador Joaquín Gramajo, y contemplaba la creación de 20 nuevos cargos de fiscales y otros 41 para colaboradores directos, pero fue modificado en Diputados por otra iniciativa presentada por Henn y Tejeda, que elevó la cantidad de cargos pero respetó la idea original de asegurar al menos un fiscal por departamento.

Ayer, a primera hora de la tarde, los diputados aprobaron las modificaciones y giraron la iniciativa al Senado, donde se transformó rápidamente en ley.

Con la reforma aprobada ayer, la circunscripción judicial con cabecera en Santa Fe tendrá 15 fiscales y 30 adjuntos; Rosario 32 y 64; Venado Tuerto, 4 y 8; Reconquista, 5 y 9 y Rafaela 6 y 11.

El primero en hablar en la sesión de Diputados fue Henn, quien resaltó que “el proyecto va a tener un alto impacto” pero “requiere para su ejecución de una fuerte decisión política del gobernador Miguel Lifschitz”.

“La impunidad también es una cuestión de recursos y hay que tratar de hacer los esfuerzos necesarios para tener mayor cantidad de fiscales”, dijo el ex vicegobernador, y explicó que la cantidad de fiscales que existían hasta el momento promediaba 4,2 por cada 100 mil habitantes, y, tras la reforma, se elevará a 5,8 cada 100 mil.

“Necesitamos más fiscales para cumplir con las demandas de la sociedad que nos interpela a todos. Me parece muy importante que la sociedad se movilice, porque siempre podemos hacer más”, admitió el legislador.

A su turno, el diputado del PJ Leandro Busatto resaltó su apoyo a la iniciativa pero pidió “que no sólo se completen los cargos de fiscales”, sobre los que reconoció que habría que crear “40 o 50 cargos más”. También pidió no olvidarse “de la Defensa, de la otra parte del proceso penal, porque si no la tenemos en cuenta los procesos van a ser poco efectivos en términos de Justicia”. Pidió no caer “en un estado de sospecha permanente”, y también advirtió sobre la necesidad de poner en funcionamiento la Auditoría de fiscales.

A su turno, el diputado de Cambiemos Roy López Molina coincidió en esa necesidad porque, dijo, “un sistema procesal que se queda a mitad de camino genera más complicaciones que el anterior sistema”. Sobre los fiscales, además, llamó a “hacer hincapié en las cualidades” y no sólo en el número. “No llegamos hasta aquí por un problema de legislación”, dijo y advirtió: “De cada diez homicidios que se cometen en Rosario, siete quedan en la impunidad”.

Sobre la auditoría a fiscales, el radical Santiago Mascheroni dijo que “la tiene que hacer la Legislatura de la provincia”, y pidió “mejorar la definición de la política criminal de la provincia”.

Desde el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade marcó su apoyo pero pidió “que se prorrogue el tiempo para que se cierren causas”, estipulado por ley para febrero de 2017, y advirtió que “se puede correr el riesgo de mandar a archivo causas de mucha importancia, como por ejemplo la emblemática de Los Monos”.

En el Senado

El Senado, además de transformar en ley el proyecto con las modificaciones aprobadas en Diputados, otorgó preferencia para tratar en la próxima sesión el proyecto de ley de decomiso, que tiene media sanción de la Cámara baja y propone la creación de un organismo que administrará los bienes secuestrados a individuos o bandas que cometan delitos de competencia provincial.

Además, se avanzó en el consenso para realizar modificaciones al Código Procesal Penal, en un trabajo que también se articula con representantes de la Cámara de Diputados y que se cristalizará, según informaron, en las próximas semanas.

Con Bullrich y Lifschitz, debuta el comité conjunto

El comité conjunto formado para conducir el trabajo de las fuerzas de seguridad federales y provinciales se reunirá esta tarde por primera vez en la sede de Gobernación de Rosario. La reunión será encabezada por quienes lo co-presiden el gobernador Miguel Lifschitz y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Según el convenio firmado el lunes con el presidente, el comité se reunirá semanalmente, en Rosario o Buenos Aires, a fin de evaluar las tareas. Además se constituirá el comité operativo conjunto, que elaborará los planes operativos y coordinará las acciones en el territorio de las distintas fuerzas federales y provinciales, como así también los instrumentos de soporte logístico, de comunicación, de investigación criminal, información, mapa del delito y otros para el logro de los fines propuestos. Según la cláusula 5ª del convenio, “en los casos en que las operaciones se refieran a delitos de competencia federal como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas o lavado de dinero, entre otros, las mismas quedarán bajo supervisión y directivas de Gendarmería Nacional”. De esto se deduce que todo lo referido a patrullaje y control en vía pública quedará bajo control de la Policía.

El desembarco de fuerzas federales comenzará en la próxima semana, una vez que se termine de definir el reglamento de funcionamiento del comité y se constituya el operativo conjunto.

