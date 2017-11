La Legislatura provincial distinguió al “Chapu” Nocioni

Durante un emotivo acto la Legislatura provincial distinguió este jueves a Andrés “Chapu” Nocioni, uno de los ídolos de la llamada generación Dorada del básquet nacional, oriundo de la ciudad de Gálvez.

La iniciativa de reconocimiento del ex alero de la selección argentina fue impulsada por el senador del departamento San Jerónimo, Danilo Capitani.

“Les quiero agradecer este homenaje, es un orgullo poder estar acá, más que nada porque me pone contento que se reconozcan muchas otras cosas aparte de lo deportivo, ya que quizás lo único que se valora de un deportista es lo que pueda hacer dentro de la cancha y uno no piensa lo que puede hacer y trasmitir fuera de la cancha y es eso es lo que quiero trasmitir, que se me reconozca más como persona que como deportista”, dijo Nocioni.