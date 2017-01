La Justicia investiga complejo caso: ¿abuso o “relación consentida”?

Un hombre de 45 años fue imputado por el delito de abuso sexual contra su hijastra de 22, con quien tuvo una hija que tiene dos años. El caso salió a la luz a partir de una pelea familiar en Granadero Baigorria en la se reveló el secreto de la paternidad del niño y que terminó con la intervención de la Policía. En la comisaría tanto la joven como su madre denunciaron al presunto abusador. Pero en la audiencia el juez Juan Andrés Donnola decidió no hacer al lugar de pedido de prisión preventiva sin plazo de la fiscal Nora Marull y le concedió la libertad con una restricción de acercamiento por 30 días. El motivo fue que el hombre sostuvo que se trató de una relación consentida durante años, que él mismo se encargó de aclarar el día de la pelea familiar, y que la denuncia de la muchacha no fue ratificada aún en Fiscalía.

El domingo por la tarde, una denuncia de una pelea familiar llevó al personal de Comando Radioeléctrico a una casa ubicada en Dante Alghieri al 3400, en la vecina localidad. Allí, una mujer de 41 años denunció ante los uniformados que se había enterado que su hija había sido abusada desde que tenía 8 años por su pareja y padrastro de ella. Después, ya en sede policial, la muchacha de 22 años ratificó lo que había dicho su madre y sostuvo que había tenía un hijo, que hoy tiene dos años, cuyo padre es el presunto abusador.

Las denuncias llevaron a la detención de Silvestre M., de 45 años, quien anteayer fue sometido a una audiencia imputativa en los Tribunales provinciales. En la misma, la fiscal Nora Marull solicitó imputarlo por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y pidió que quedara detenido sin plazo de manera preventiva.

En la audiencia el hombre accedió a declarar y a responder preguntas y sostuvo que la relación con su hijastra era consentida y que había empezado tres años antes. Además, dijo que la pelea del domingo empezó porque él decidió decirle a la madre de la joven sobre la relación y la paternidad del niño de ambos, hasta ese momento secreta. La defensa del hombre argumentó en el mismo sentido, sosteniendo que se trataba de un vínculo consentido.

Estos argumentos, sumados a que la joven aún no ratificó la denuncia en la Fiscalía, hicieron que el juez Donnola decidiera no conceder la prisión preventiva y aplicar la libertad con restricción de acercamiento por un mes, con el fin de que la Fiscalía profundice la investigación ya que aún no hay pruebas suficientes ni del abuso ni de la relación consentida.

En este sentido, la fiscal Marull sostuvo que está ampliando la investigación y evaluando apelar la decisión. Para ello, la Fiscalía solicitó a la joven presentarse a declarar para ratificar su versión de los hechos.

Denuncian otros tres casos: dos detenidos

Al caso de presunto abuso sexual denunciado en Granadero Baigorria se sumaron tres más, dos en Rosario y otro en Villa Gobernador Gálvez.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, Yamila A., de 30 años, se presentó en la subcomisaría 20ª y denunció que anteayer recibió una llamada telefónica de la actual pareja del padre de su hija, quien le pidió que fuera urgente a su casa, ubicada en Previsión y Hogar al 1600, en la zona sur. Al llegar, la mujer le contó que había sorprendido a su pareja, identificado como Andrés A., “en la cama con la hija de 9 años, realizando movimientos sexuales”. El hombre se dio a la fuga y al cierre de esta edición permanecía prófugo.

Otro caso se registró este lunes por la tarde en Barra al 3500, en la zona sudoeste. Allí, Ayelén P., de 29 años denunció ante la Policía que su hija de 12 años estaba con una amiga de 14 y se les acercó un vecino, Miguel G., de 75, quien les pegó y, amenazándolas con un cuchillo, les tocó partes íntimas. El hombre fue detenido y trasladado a la seccional 19ª.

Por último, el domingo en Villa Gobernador Gálvez Marisa G., de 39 años, denunció en la seccional 26ª que encontró a su pareja, Alfredo O., de 31 años, mostrándole sus partes íntimas a la hija de 6 años que tienen en común. Según relató Marisa a la Policía, la niña le confesó que no era la primera vez que el padre actuaba de esa manera. El hombre fue detenido.