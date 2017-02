La Justicia estadounidense revocó restricciones migratorias de Trump

Estados Unidos reabrió este sábado sus puertas a las personas provenientes de siete países musulmanes tras una decisión judicial que bloquea un decreto migratorio firmado por el presidente Donald Trump.

El juez federal de Seattle James Robart emitió en la noche del viernes una resolución aplicable a todo el territorio estadounidense mientras examina una demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del estado de Washington. Y esa resolución provocó la ira del nuevo mandatario estadounidense: “La opinión de este presunto juez, que en definitiva priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será revertida”, advirtió Trump en una serie de tuits que envió en la mañana del sábado.

“Cuando un país ya no tiene capacidad de decir quién puede entrar y salir, sobre todo por razones de seguridad, hay grandes problemas”, señaló en un segundo tuit desde su residencia de Mar a Lago, en Florida.

En un tercer mensaje a través de la red social, que se ha convertido en su principal medio de comunicación, Trump estimó “interesante que algunos países de Medio Oriente” estén de acuerdo con su decreto. “!Saben que si algunas personas son admitidas (en Estados Unidos) habrá muerte y destrucción!”, escribió.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017