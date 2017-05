La Justicia de San Juan declaró inconstitucional el 2×1 para delitos de lesa humanidad

El fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, cuyo dictamen fue tenido en cuenta para que el Tribunal Federal provincial declarara anoche la inconstitucionalidad del beneficio del “2×1” para un condenado por delitos de lesa humanidad, sostuvo hoy que el fallo “violaba la normativa internacional que prohíbe limitar la sanción de este tipo de crímenes”. El fiscal también consideró que “viola la proporcionalidad de la pena” porque “al aplicarse el beneficio, se iba a reducir sensiblemente”, y agregó que la ley 24.390 (2×1) “no estaba vigente al momento de los hechos ocurridos (1976)”. Maldonado explicó su dictamen en declaraciones a radio La Red, luego de que el Tribunal Oral de San Juan (TOF) declarara ayer inconstitucional la aplicación de la Ley del “2×1” al ex suboficial Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y por la duración de más de un mes de la detención, y tormentos agravados. Los jueces mendocinos Héctor Cortes y Alejandro Piña y el puntano Raúl Fourcade enviaron ayer por la tarde sus votos a la sede del tribunal en San Juan para ser protocolizados y comunicados hoy. Se trata de la misma integración que tuvo el tribunal durante el megajuicio de 2013 en el que siete represores, entre ellos Lazo, fueron condenados, y en la justicia explicaron que son los jueces que deben entender en el caso, porque la condena no está firme, ya que Lazo la apeló. La semana pasada y a las pocas horas de conocerse el fallo de la Suprema Corte que beneficia a un represor de Buenos Aires con la aplicación del “2×1”, el abogado Marcelo Fernández presentó un pedido de beneficio para Lazo en las mismas condiciones. El tribunal le corrió vista al fiscal federal Francisco Maldonado, quien recomendó denegar el pedido, pero al mismo tiempo declarar inconstitucional la aplicación del 2×1 para casos de lesa humanidad. Según se informó en la sede del TOF de San Juan, en su fallo, los magistrados dijeron que “la aplicación del cómputo privilegiado para penados por delitos de lesa humanidad implica un tratamiento desigual a quienes se encuentran con prisión preventiva por delitos recientes”. Los jueces consideraron inconstitucional la medida dispuesta por la Corte “porque afecta el principio de igualdad ante la ley”. El TOF siguió así el criterio del fiscal Maldonado, quien en su escrito de negativa al pedido de beneficio para el condenado Lazo, planteó la inconstitucionalidad de la medida porque el fallo “va en contra del principio de proporcionalidad de la pena”. Maldonado sostuvo que si se aplicara el “2×1”, “se estaría disminuyendo el reproche penal que impuso en su momento el Tribunal Oral Federal” a lo que agregó que “mientras el sistema del “2×1” estuvo vigente, Lazo no estuvo detenido”.

: Trying to get property of non-object inon line