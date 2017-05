La inflación fue del 2,1% en abril, según el IPC Congreso

El costo de vida de los porteños y bonaerenses se incrementó un 2,1 por ciento mensual en abril y acumuló un alza del 8,3 por ciento en el primer cuatrimestre del año, según el Índice de Precios al Consumidor del Congreso. El indicador, realizado sobre la base de estimaciones de consultoras, señaló que sólo la inflación del primer cuatrimestre alcanzó casi la mitad de la meta anual establecida por el Banco Central en el 17 por ciento. Para el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), la inflación de abril fue del 2,4 por ciento mensual, alcanzando así un incremento acumulado del 27,1 por ciento en los últimos doce meses. El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT calculó que en abril la inflación fue de 2,45 por ciento, mientras la medición interanual llegó al 33,28 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, en tanto, dará a conocer el miércoles los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a abril último. En tanto, el equipo económico del bloque Frente Renovador-UNA, encabezado por el diputado Marco Lavagna, junto a bloques de diputados de la oposición GEN, Libres del Sur y el partido Socialista, entre otros, informaron el denominado IPC Congreso. Este indicador mostró por tercer mes consecutivo un registro superior al 2 por ciento. De esta manera, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre expresó un alza de 8,3%, mientras que en términos interanuales, la inflación alcanzó 27,3%. Las principales alzas del mes estuvieron explicadas por Vivienda y servicios básicos (tarifas de gas), Indumentaria y Educación. Por su parte, se registró un alza de 2% en Alimentos y Bebidas, acelerándose frente al mes pasado, lo cual no augura buenas noticias en cuanto a la Canasta Básica Alimentaria, que en marzo creció 3%, la mayor suba en ocho meses. En los últimos seis meses, la inflación promedio fue de 1,9% mensual, lo que en términos anualizados representa una suba de 26% anual, muy por encima del techo planteado en el régimen de meras de inflación (17%). De mantener la tendencia, durante el primer semestre de 2017 la inflación acumularía cerca de 12%, ubicándose casi 4 puntos por encima de lo que indicaría el techo puesto por el BCRA. En los últimos 17 meses, la inflación alcanzó 57,8% (2,7% promedio mensual), casi 17 puntos por encima de los 17 meses previos (41%).

