La Iglesia, en contra de la cremación: prohíbe esparcir o guardar cenizas

A través de una instrucción que fue aprobada por el Papa, el Vaticano busca desalentar la cremación y ratificó su preferencia por la “sepultura” ya que “demuestra un mayor aprecio por los difuntos”.

Se trata de una Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre “sepultura de los difuntos y conservación se cenizar en caso de cremación”. Así, el Vaticano rechaza “la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas de proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o económicas que pueden motivar la opción de la cremación”.

El documento fue aprobado por el papa Francisco y busca que los fieles dejen de lado la cremación y se inclinen por la sepultura ya que “demuestra un mayor aprecio por los difuntos”.

“Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no será permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma”, anunció la Santa Sede.

Con esta nueva instrucción, en la práctica, quedan absolutamente invalidados los pedidos para que las cenizas sean arrojadas a ríos, mares o estadios de fútbol, así como guardarlas en las tradicionales urnas hogareñas.

En un texto que ratifica la preferencia de la “sepultura de los cuerpos porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos”, el Vaticano dispuso también que, “en caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se le han de negar las exequias”.

“Cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la cremación, ésta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razonablemente presunta del fiel difunto, la Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo y por lo tanto no contiene la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo”, agrega la nota que lleva la firma del cardenal alemán Gerhard Müller, prefecto de la Congregación.