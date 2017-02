“La financiación en cuotas quedó librada a los bancos”

En la primera semana de la implementación de Programa “Precios Transparentes” anunciada por el gobierno de Cambiemos, desde la Oficina del Consumidor de Rosario sostuvieron que la medida, lejos de bajar los precios, los incrementó. “En las consultas que llegaron en estos días notamos una suba de hasta el 70 por ciento en las compras financiadas de electrodomésticos”, dijo su director Daniel Hiayes. El funcionario agregó que “este sinceramiento de precios pretende eliminar las cuotas sin interés para frenar la inflación, pero genera un efecto contrario y daña a los trabajadores”. En la vereda opuesta, Hernán Calatayud, el presidente de la Cámara de Comerciantes de Artefactos para el Hogar, sostuvo que los precios esta semana se mantuvieron iguales a la anterior y que “hay que esperar”.

De acuerdo con Hiayes, los resultados de la primera semana de la aplicación de los “precios transparentes” evidencian una suba de precios, más que una tendencia a la baja. A partir de las denuncias que llegan a la Oficina del Consumidor, que según reveló esta semana se vieron incrementadas considerablemente, observaron que hay productos con un recargo de hasta un 70 por ciento en la rama de los electrodomésticos.

“Los descuentos al contado no se vieron reflejados todavía y la financiación en cuotas quedó librada a lo que disponga cada banco o cada negocio”, dijo Hiayes. En este sentido, agregó que en el caso de los programa de Ahora 12 o 18 también encontraron un incremento. “Los días que funciona (de jueves a domingo) el precio sube un 27 por ciento”, explicó.

Pero, además, sostuvo que el programa no implica ningún beneficio que no existiese con anterioridad. “El precio sin recargo en un solo pago es algo que ya establecía la ley de Tarjetas de Crédito (25.065), que dice que el proveedor está obligado a no efectuar diferencias en esos casos”.

“Como entidad protectora de los consumidores tenemos que salir a denunciar que el objetivo de este plan, que es proteger al consumo, no se consigue. Por el contrario, sólo perjudica a los trabajadores que terminan endeudándose”, agregó Hiayes.

En este sentido, para el funcionario el programa sólo beneficia a las entidades financiera: “El único objetivo fue eliminar las compras sin intereses. Y como los intereses están liberados, los bancos pueden disponer lo que quieran”, opinó.

Por su parte, desde la Cámara de Comerciantes de Artefactos para el Hogar, Hernán Calatayud dijo que aún no observaron aumento en los precios. “Estamos vendiendo como la semana pasada. Lo que no podemos es publicar ofertas en cuotas sin interés todos los precios son al contado y los recargos en cuotas son los que se venían dando”, explicó.

Calatayud dijo que están esperando a tener una situación más clara. “Por ahora los que hablan de aumentos, hablan con palabras sin argumentos, al menos en nuestro sector”, dijo.

Según el representante de los Comerciantes de Artefactos del Hogar, actualmente el interés que se cobra va de un 15 a un 20 por ciento en 12 cuotas. Además, agregó que el año pasado los electrodomésticos subieron los precios “muy por debajo de la inflación anual”. En este sentido, detalló: “Casi todos subieron entre un 15 y un 20 por ciento y los aires no subieron nada. Este año puede haber un incremento, pero no por la quita de interés, si no por la inflación”.