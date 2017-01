La FIFA aprobó el Mundial de 48 selecciones a partir del 2026

El Mundial de fútbol, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930 con 13 equipos, ha ido evolucionando su formato a lo largo de la historia, hasta pasar a 48 a partir de la edición de 2026, que todavía no tiene sede.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.

— FIFA Media (@fifamedia) 10 de enero de 2017