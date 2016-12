La Fiera continúa con molestias

La alarma se encendió fuerte en el Parque. Y otra vez las lesiones son el tema del día. A la fractura en el dedo del pie de Luciano Pocrnjic, ayer se sumó una preocupación que en los primeros días de la semana no parecía importante: Maximiliano Rodríguez.

La Fiera había trabajado diferenciado lunes y martes por un traumatismo en la pierna derecha y una contractura en el gemelo, pero ayer siguió evidenciando molestia en la zona y por eso Diego Osella no lo puso en el ensayo de fútbol.

Y como sólo faltan dos días para el partido ante Talleres, la chance de Maxi de poder estar ante el elenco cordobés empieza a ser poco probable, aunque desde el cuerpo técnico esperarán hasta último momento para definir si juega o no.

Ayer, por precaución el cuerpo médico a cargo de Juan Ignacio Bóttoli le hizo un estudio de imágenes por la tarde y de acuerdo al resultado y cómo se sienta Maxi cuando hoy llegue a Bella Vista, Osella tomará una decisión.

Al menos el técnico ayer tuvo dos buenas noticias, Luciano Pocrnjic y Facundo Quignon hicieron fútbol y si lo dispone podrán estar ante Talleres.

Pocrnjic ya había anunciado que su idea era atajar infiltrado, como lo hizo en la segunda parte ante Banfield. Si bien el arquero tiene una fractura en la primera falange del segundo dedo del pie derecho, no quiere bajarse de estos dos partidos finales y al parecer Osella aceptó el riesgo.

El otro que pudo trabajar sin problemas fue Facundo Quignon, quien se perdió los últimos tres partidos por una distensión en el sóleo. El ex San Lorenzo es titular indiscutido para el DT y por eso no sorprendió que ingresara al equipo a pesar de haber estado un mes afuera.

El otro tema resuelto, al menos en el ensayo de ayer, es la defensa. Néstor Moiraghi regresa tras la suspensión y sale del equipo Franco Escobar.

La duda obviamente pasa por Maxi, ya que ayer Osella dispuso una formación con tres volantes centrales. Y si juega la Fiera uno de ellos deberá salir y hoy no está claro si el elegido para dejar el equipo será Prediger o Mateo.

Los once de ayer: Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Fabricio Formiliano, Néstor Moirgahi, Nehuén Paz; Sebastián Prediger, Diego Mateo, Facundo Quignon, Joel Amoroso; Mauro Formica e Ignacio Scocco.

Formiliano: “Lo mío se está por resolver”

Fabricio Formiliano consiguió en los últimos partidos la continuidad que esperaba tener cuando llegó en enero a partir de un pedido de Lucas Bernardi. El defensor uruguayo sufrió muchas lesiones que no le dejaron tener continuidad y ahora con Osella se acomodó entre los once y dejó atrás las cuestiones físicas que lo tuvieron a maltraer.

Pero por estos días se está resolviendo su continuidad en el Parque, ya que el préstamo vence el 31 de este mes y la opción de compra de 2,5 millones de dólares es imposible de pagar.

Como Diego Osella le pidió a Eduardo Bermúdez que hiciera lo posible por retenerlo, el presidente leproso comenzó a charlar con Pablo Betancourt, representante y dueño de los derechos económicos del defensor (los derechos federativos están en Danubio), pero todavía no hubo acuerdo.

“No me preocupa, estoy esperando que se resuelva la situación, que no depende de mí. Yo trato de enfocarme en cada partido y rendir de la mejor manera. Sé que se está por resolver la situación. Pero no tengo claro si voy a poder seguir o no”, confesó Formiliano, quien expresó su deseo de quedarse.

“Mi idea es quedarme, pero dependerá si los dirigentes se ponen de acuerdo con mi representante. Yo me siento bien acá y ahora que empiezo a sentirme bien físicamente me gustaría seguir”, confió.

Un problema es que Newell’s le debe 150 mil dólares a Betancourt del préstamo anterior, cifra que la dirigencia anterior no canceló y la actual se comprometió a hacerlo, aunque seguramente deberá agregarle un nuevo monto por la posible renovación del préstamo, siempre y cuando Betancourt acepte dejarlo en esa condición.