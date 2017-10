La fecha viene cargada en la Superliga

La Superliga local tendrá esta noche su 14ª fecha, con barullo de fondo por un planteo de los equipos de la elite a la Asociación Rosarina.

Es que las instituciones plantearon el lunes que no haya descensos a A2 en este certamen debido a lo corto que es y a que había sido uno de los puntos tratados en diferentes reuniones mantenidas en la previa del torneo.

En definitiva la idea es que suban dos elencos, pero que no baje nadie, mientras que una tercera postura hablaba de un posible repechaje entre los dos últimos de la Superliga con tercero y cuarto de A2. La Rosarina, en principio, no desea modificar nada.

Lo cierto es que al no haber acuerdo, los equipos de Superliga llegaron a plantear que no saldrían a la cancha esta noche si no llegaba una resolución. Seguramente hoy se llegará a un diálogo que permita alejarse de medidas extremas y quizás haya novedades sobre posibles cambios reglamentarios o no.

Los duelos programados para jugarse desde las 21.30 son Náutico vs. El Tala, Talleres vs. Sportsmen, Atalaya vs. Temperley, Caova vs. Estudiantil y Echesortu vs. Puerto San Martín.

Talleres lidera con 23, mientras que Temperley, Estudiantil, Atalaya y Echesortu suman 20, Sportsmen y Caova 19, El Tala, Puerto y Náutico 18.

Por su parte, en la división A2 de los certámenes rosarinos, Unión y Progreso derrotó a Saladillo como visitante por 86 a 80 con 22 puntos de Alejo Bollini y 22 de Alejo Montani Wortzel. Unión llegó a los 24 puntos y está en la cuarta colocación con 24 unidades.

A tres fechas del final, Sportivo América suma 28 puntos, Alumni 25 y Gimnasia 24 pero con un partido menos que disputaba anoche al cierre de esta edición ante Provincial.

Newell’s quedó a un paso

Con 29 puntos de Lucas de los Santos, Newell’s derrotó a Sportivo Federal por 74 a 58 y quedó a un paso del ascenso a la división A2 local. La Lepra tiene ahora 32 puntos con 17 partidos jugados y sacó cuatro unidades a sus escoltas con sólo cinco fechas por disputar, por lo que quedó muy cerca de concretar su objetivo, algo que puede lograr el viernes si se dan algunos resultados.

Mientras tanto, se jugó el grueso de una nueva fecha de la C. Timbúes venció a Velocidad por 73 a 50, mientras que Paganini Alumni de Granadero Baigorria se impuso a Belgrano por 70 a 61. Fortín Barracas 76 a 71, mientras que Sionista le ganó a Edison por 79 a 73. Por su parte, Atlanta volvió al triunfo ante Asac por 68 a 39.