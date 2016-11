La ex Calle 13 Ileana Cabra visita Rosario para presentar “iLevitable”

Ileana Cabra es la menor de la casa ubicada en la Calle 13, esa que da nombre a la banda que lideraban René Pérez Joglar y Eduardo Cabra Martínez, sus hermanos. Como toda su familia, se dedica a la música y se crió con canciones: “Cuando era chica, mi papá y mi hermano ponían música en el auto y me preguntaban: «¿Quién canta?» Yo escuchaba y tenía que adivinar. Era un juego. Entonces el oído se empieza a desarrollar de otra manera”, recordó la cantante en diálogo con El Ciudadano.

Varios años pasaron de aquellos juegos, de sus primeros estudios de piano y su debut como cantante en la popular banda de sus hermanos. Pero aquella escucha atenta, esa búsqueda de tonos y particularidades de interpretación que le permitían detectar quién estaba cantando no se perdió sino que se transformó en una investigación sobre géneros tradicionales de Puerto Rico que dio vida a su primer disco solista. iLevitable, tal el título del material, tendrá su presentación oficial en Rosario este sábado, a partir de las 21.30, en el Distrito 7 (Ovidio Lagos 790).

“Era muy jovencita cuando empecé”, relató Ileana y reconoció que, en ese momento, no sabía qué quería ser o hacer. “Fui dejando que todo fluyera, viendo cómo me iba sintiendo. Estudiaba piano; cantar fue algo que empecé a hacer con mis hermanos. Después fui viendo que disfrutaba al estar en escena, cantar. Lo de mis hermanos era un proyecto de ellos y a mí siempre me gustó crear ideas musicales, no las desarrollaba, pero tenía muchas cosas en mi cabeza”, contó dando cuenta del origen del disco en el que incorporó temas de su hermana Milena Pérez y su abuela Flor Amelia de Gracia. Entre composiciones propias y de otros autores, iLevitable tiene el objetivo de rescatar ritmos como el mambo, el bolero y el bugalú. “Me gusta todo, sobre todo la música del caribe, el bolero. Ismael Rivera, que es un salsero portorriqueño que está súper chévere; Blanca Rosa Gil, que es una cantante cubana, y Cheo Feliciano, que participó en el disco. Son voces poderosas y únicas que transmiten algo especial”, expresó al repasar sus influencias.

Talento boricua

“En Puerto Rico hay mucho talento musical y artístico. Pero no siento que se acerquen a estos géneros tradicionales”, aseguró, al tiempo que pintó una postal de su país: “Es normal que alguien saque una guitarra y se ponga a cantar un bolero. Pero quizá, en su mayoría, lo hace la gente mayor. Por eso en este disco quise hacer énfasis en eso. Porque me asusta sentir que esa música se está alejando cuando para mí es parte de nuestra historia”. “Me encanta compartir música. Está bueno que Puerto Rico se haya dado a conocer mundialmente por la música”, dijo haciendo referencia al rap y al reggaeton. “Me da orgullo pero también hay otras músicas que no se conocen y que, según mi manera de pensar, reflejan más lo que somos. Me gusta la idea de mantener eso, aunque ahora se conozca como música vieja. No me gusta la idea de olvidar el pasado, sino de trascenderlo”.

Profundidad y conciencia

“El concepto (del disco) lo trabajé con mi hermana Milena y mi hermano Gabriel”, aclaró Ileana, y contó: “Casi todo lo trabajamos en familia tras bastidores. Lo fuimos desarrollando basado en lo que soy, en mi gusto por la profundidad de la música”. Las letras de iLevitable, distan mucho de aquellas que Ileana solía cantar en Calle 13, porque “el rap es mucho mas directo”, como ella misma señaló. “En mi disco me fui por otro lado –detalló–, un lado mas femenino. Las compositoras somos mujeres y de diferentes generaciones. Para las canciones que escribí me basé en cosas que observé, en canciones de antes o en mujeres que veo pasar por situaciones muy complicadas”. Entre los temas está “Dolor”, con el que Ileana conoció parte de la historia de su abuela, “cosas que ha pasado como mujer que son complicadas y que todavía existen. También hay un tema de mi hermana que se llama «Extraña de querer», basado en un cuento que se llama The Yellow Wallpaper de la escritora Charlotte Perkins Gilman, del 1800, que criticaba cómo las mujeres se fragilizaban en ese momento, se mostraban como si no pudieran hacer absolutamente nada”, contó, al tiempo que lanzó: “Hay cosas que a las mujeres nos falta comunicar un poco más, aunque suene crudo, aunque suene feo o triste, es algo que tenemos que sacar de nosotras”.

Colonia y patria machista

Para concluir, y acerca de la sociedad y el machismo en su país, Ileana contó que si bien en los últimos años están cambiando algunas cosas, “Puerto Rico tiende a imitar a Estados Unidos porque es una colonia. Ahora mismo ganó Donald Trump allá y en Puerto Rico ganó también un conservador. Entonces, con algunas cosas estamos yendo hacia atrás”. “Puerto Rico es un país muy machista, aunque siento que se van abriendo algunas cosas. Se nota en nuestra cultura reggaetonera. A mí nunca me gustó que el reggaetón, en vez de reflejar la realidad de cada reggaetonero, habla de temas que denigran a la mujer. Es muy fuerte, sobre todo, ver mujeres cantando eso”, opinó la vocalista. Y agregó: “Calle 13 nunca denigró a la mujer en ninguna de sus canciones. No es porque sea mi familia, ellos tienen muchas hermanas y no estaban de acuerdo con eso. Yo los separo de ese mundo porque tanto musicalmente como en las letras eran muy diferentes de lo que es el reggaeton que se practica allá. Hablaba de la mujer desde un plano completamente distinto y con respeto. Los coros que yo hacía eran burlándome de ese machismo, evidenciando su brutalidad”.