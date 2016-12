“La etapa clasificatoria corta y la definición más larga”

La temporada de competencias terminó pero ahora es cuando comienza el partido que deben jugar los dirigentes. Como es habitual en el programa Súper Rugby por Radio Fisherton que conducen el ex Puma Rodrigo Peto Crexell y Juan Pablo Verardi estuvo de invitado Pablo Cárcamo, presidente de la Unión de Rugby de Rosario. El dirigente habló de todos los temas, pero hizo hincapié en las modificaciones se que vienen para el Torneo del Litoral, el posible regreso del Torneo del Centro con Córdoba y el nuevo armado de la competencia para el Nivel 3 y Desarrollo.

“El hecho de incorporar un espacio de competencia con Córdoba a fin de la temporada entre el Litoral y el Campeonato de Uniones, nos obliga a echar una mirada sobre como vamos a armar nuestro torneo. No podemos hacer una etapa clasificatoria larga de once fechas como este año, en primer lugar es poco recomendable, si bien este año resulto buena la etapa de definición, en la teoría lo aconsejable es que las etapas clasificatorias sean cortas y la definición sean más largas; esto nos llevaría a dividir en dos zonas la etapa clasificatoria de la cual clasificarían cuatro o cinco equipos por zona, y después tendríamos la definición con semifinal y final, dando unas 16 fechas y si le agregamos tres o cuatro con Córdoba llegamos a las veinte”, aseveró Pablo Cárcamo sobre el Litoral que se viene para el 2017.

Y además agregó: “Habría otros seis que jugarían una etapa para ordenarse y los dos o cuatro que vengan de primera se integrarán a estos para jugar en el último espacio del año para ver quienes ascienden al año siguiente. En 2017 va a ser más acotado”.

El formato de disputa para el Torneo del Litoral 2017 aún no esta aprobado, en Rosario habrían dado el visto bueno, pero falta Santa Fe y Entre Ríos. Quedan dos semanas y luego llegan las vacaciones. ¿El formato y el fixture verá la luz en 2016?

Sobre el Nivel 3, dónde en los últimos años hubo una gran cantidad de clubes que aparecieron, el presidente de la Unión de Rugby de Rosario expresó: “Hay muchos equipos en el Nivel 3, y son las artífices del gran número de jugadores fichados por la Unión de Rugby de Rosario, un número record, más de tres mil quinientos rugbiers fichados. El equipo que alcance la mejor ubicación en el Nivel 3, va a jugar un partido con el equipo que se ubique en la posición número 18 y el que venga del torneo “Dos Orillas” va a jugar con el equipo número 17 y en otros años se va a ir invirtiendo. Esta es una propuesta, no esta cerrado pero es lo que más avanzada esta, lo interesante es que se ganan el derecho en la cancha y además porque para participar del Regional del Litoral hay que cumplir con otros requisitos que son pautados por la Unión Argentina de Rugby y que nosotros los tomamos, tener los equipos en juveniles, los tres equipos en plantel superior, esto obliga a crezcan y ese crecimiento tiene un premio”.

En el cierre de la entrevista, Pablo Cárcamo se refirió a diferentes temas que conciernen al Torneo Regional del Litoral: “Tampoco podemos hacer un Regional con un número indeterminado de equipos, hoy estamos fijando con las tres Uniones un tope de dieciocho equipos que va a tener el Litoral entre primera y segunda división, y si analizamos la realidad de otras regiones vamos a ver que el Litoral es uno de los más numerosos del país, esto parecería que conforma a todos, obviamente hay consultas, debates, pero es la opinión que tuvo más aceptación en el Concejo de la Unión de Rugby de Rosario y no tuvo criticas muy importantes. Después estará la discusión de cuantos equipos clasifican si son cinco o cuatro, porque los clubes que juegan los Nacionales y el Interior A, miran con cuidado porque estarán jugando la clasificación del Litoral y jugando los torneos Nacionales, estonces todos dicen pongamos un poquito más, todos se están cuidando un poco. Creemos que el resultado del análisis que hemos hecho en Paraná llega a esto, encontramos en Rosario bastante aceptación. No pudimos cerrar la consulta con Santa Fe”.

Cambiar tanto no hace bien (Por Lisandro Olearo)

En la temporada 2016 el Regional del Litoral volvió a conquistar al público. La irrupción de aire fresco que le dio Old Resian al certamen tuvo sus réditos en las instancias finales del torneo más importante del interior de Argentina.

Un formato simple pero que apelaba a que los equipos no tuvieran mucho margen para el error, lo que llevó a elevar la competencia. En la fase de clasificación hasta la última fecha varios equipos pugnaban por un lugar en la zona Campeonato. Es más Provincial, Crar y Logaritmo se quedaron afuera por muy poco.

Luego en esa zona Campeonato de seis clubes sólo Estudiantes quedó relegado, los otros cinco equipos recién en la última fecha se aseguraron su lugar en semifinales. GER estuvo a un try de meterse entre los cuatro mejores.

En tanto, las semifinales y la final fueron de los mejor que se ha visto en la última década en las definiciones del Litoral. Los equipos jugaron en gran nivel, brindando un muy buen espectáculo, teniendo en cuenta que son amateurs. El público colmó primero el Jockey y luego Duendes.

La única crítica que puede hacerse es el formato del ascenso. Ya que los seis equipos de segunda división jugaron una etapa de clasificación muy light sin ninguna presión, ya que su suerte se jugaba en las cinco fechas ante los seis equipos que provenían de primera. Logaritmo y Crar, que durante once jornadas se midieron con los mejores equipos, con la presión de competir para clasificar, pagaron un alto costo, ya que no tuvieron resto para afrontar la fase para defender la categoría. No hubo igualdad de condiciones.

Es allí donde se previa que iba a haber modificaciones, en mejorar la parte de abajo del Litoral, conjuntamente con la mejora y motivación para el Nivel 3.

Los cambios en el formato en el torneo del Litoral son constantes. Modificaciones de un año a otro que no tienen correlato, que parecieran buscar la conformidad de todos. Se insiste y cambiar tanto hace que el torneo no sea serio. Y un aspecto alarmante para tener en cuenta es la peligrosa cantidad de partidos que pueden llegar a disputar los jugadores de los equipos que compitan en el Nacional A y B e Interior A, que suman más de treinta encuentros en una temporada, un número que no siquiera es permitido para rugbiers profesionales.