La escuela se piensa y se renueva

En los meses de noviembre y diciembre pasados, el Ministerio de Educación de la provincia realizó una encuesta entre 600 directivos y supervisores para determinar la importancia del programa de formación docente Escuela Abierta.

El plan implementado busca recuperar los ejes fundamentales de la política educativa santafesina: calidad educativa, inclusión socio-educativa y escuela como institución social, planteados como transversales a la formación. Su objetivo principal es posibilitar la construcción de un espacio y un tiempo para que los docentes puedan reflexionar sobre sus desafíos, producir instrumentos de evaluación de diferentes situaciones y proponer formas de intervención.

En el 2016 finalizó la primera cohorte de formación del programa Escuela Abierta de la que participaron 1329 instituciones educativas (291 instituciones de nivel inicial, 588 de nivel primario, 343 de nivel secundario y 107 de nivel superior).

Conclusiones

En relación a las conclusiones de la encuesta, los directores manifestaron que las jornadas institucionales permitieron reflexionar, alcanzar acuerdos institucionales y comenzar a transformar las prácticas educativas. Además, aseguraron que se vieron fortalecidos en la coordinación de las jornadas, pudiendo muchas veces aportar bibliografía a cada temática abordada.

Los consultados expresaron que los docentes de sus instituciones participaron activamente aprovechando las lecturas propuestas y valoraron positivamente las conferencias ofrecidas por el programa. Directores y supervisores observaron mejoras en el clima de trabajo de las escuelas a partir del desarrollo del programa y reconocieron que las reuniones territoriales desarrolladas permitieron a los directores de distintos niveles mejorar la articulación entre escuelas.

Reconquista

Griselda Torres, directora de la Escuela Secundaria Orientada N° 523 de la ciudad de Reconquista, dijo que “la experiencia fue muy enriquecedora y muy novedosa por el hecho de encontrarnos con los compañeros para reflexionar sobre la propia escuela. Siempre hubo predisposición de los docentes para trabajar en la temática con mucha energía y muchas ganas para fortalecer el programa que nos sirvió para crecer como institución y fortalecernos como grupo humano y profesional”.

Helvecia

Daniela Marchi, directora de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 333 “Hernandarias” de Helvecia, manifestó que “el programa Escuela Abierta fue un espacio de encuentro, de análisis de nuestras prácticas, de potenciar nuestras fortalezas. La opinión de nuestros alumnos también fue relevante; las miradas diferentes, los cambios propuestos y la participación activa.

Arrufó

Iván Simonella, director de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 245 “Sargento Juan Bautista Cabral” de la localidad de Arrufó, expresó: “El programa Escuela Abierta significó un antes y un después en la mirada de la institución. Durante muchos años, los integrantes del sistema educativo solicitamos la formación docente o capacitación para generar los avances que hoy necesita la escuela para aportar a la mejora de la sociedad. Los espacios de reflexión análisis, inclusión de los actores de la sociedad, interacción con instituciones de diferentes niveles fueron muy valiosos y, como la gran mayoría de las acciones que se hacen en Educación, el resultado no lo veremos a corto plazo”. No obstante, insistió en que “es un programa indispensable, que debe continuar y que todos los actores de la sociedad debemos defender para avanzar hacia una Educación centrada en los pilares de calidad educativa, inclusión y así fortalecerla como institución social”.

Villa Ocampo

Isabel Kettler, vicedirectora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 619 “Presbítero Luis Spontón” de Villa Ocampo, señaló que se trató de “una capacitación inusual para los docentes: se leía, se escuchaba y se veía material bibliográfico. Asimismo, el hecho de haber propulsado el trabajo entre instituciones fue también muy enriquecedor y dejó una buena vertiente de relaciones interinstitucionales que no se daban normalmente. Considero que nos ayudó a trabajar mancomunadamente entre directivos y docentes y también a incorporar a los alumnos, los cuales nos sorprendieron con su participación y aportes. Se constituyó en un desafío que pude sortear aprovechando lo mejor que me brindó la capacitación para las instituciones en las que me desempeño”.

Ceres

Rosana Staiolo, a cargo del Jardín de Infantes N° 8192 de Ceres, expresó: “El trayecto de formación Escuela Abierta me permitió acceder a bibliografía significativa con nuevos conceptos, paradigmas, una mirada innovadora de la educación que necesitan los niños de la sociedad actual; una sociedad con profundos cambios donde irrumpen problemáticas y visiones distintas. También posibilitó mirarnos, mirar la institución que construimos para plantearnos: ¿qué ofrecemos, qué debemos ofrecer y qué necesitan los niños que transitan las aulas? Analizar nuestra función con una mirada positiva revalorizando nuestro rol pedagógico, comprendiendo que no todo lo que hacemos está mal, que ante una propuesta nueva no debemos desechar nuestro trabajo sino que siempre podemos hacerlo mejor”.

San Javier

La directora de la Escuela Primaria para Adultos N° 102 de San Javier, Delicia Fernández, manifestó: “Escuela Abierta estuvo considerada como una capacitación institucional. Desde el principio, la mayoría de las docentes vio en este espacio la oportunidad de volver a leer bibliografía, reflexionar sobre las prácticas y buscar alternativas de superación. El 2016 fue el tercer y último año de participación cuando surge la idea de desarrollar el Proyecto Institucional “Mi libro de lectura”; fue una de las mayores satisfacciones para las docentes, que pusimos todas las expectativas en sus producciones, en su creatividad y en sus posibilidades. Los alumnos se mostraron interesados e incluidos, protagonistas y hacedores de su propio material de lectura, atendiendo a todas las áreas, inclusive las especiales, se convirtió en el eje de trabajo para Escuela Abierta, rescatando la importancia de la lectoescritura”.

Rosario

Florencia Dietrich, vicedirectora de la Escuela N° 1182 “San Luis Gonzaga” de Rosario, relató: “Planificamos los encuentros junto con el Nivel Inicial ya que esas instancias compartidas nos iban a permitir ir logrando una mayor articulación y el conocimiento de las problemáticas de cada uno de los niveles. Fue provechoso: rotamos los grupos, las responsabilidades, implementamos muchas dinámicas y le dábamos nuestra impronta. La gran mayoría de los docentes lo tomaron con mucha responsabilidad; la cantidad a la cual se accede es abundante y hay mucho que leer en poco tiempo. La oferta está y es un poco responsabilidad de cada uno sacarle el jugo a la propuesta”.

Escuela abierta

El programa entiende a la calidad educativa como un concepto que se hace cargo de democratizar la distribución de saberes y los procesos de formación para construir igualdad social. Por ello, habla de una educación de calidad vinculada a la construcción de calidad social -y por eso mismo para todos- y hace referencia también a una calidad educativa indisolublemente ligada a la inclusión socioeducativa de todos los santafesinos.

Con los gremios

La propuesta, que se realiza con el acompañamiento de los gremios docentes, reconoce como actores estratégicos a los supervisores, docentes, directivos, facilitadores, referentes pedagógicos y equipo de gestión. Se desarrolla a lo largo del año lectivo y comprende instancias institucionales e interinstitucionales, presenciales y virtuales.