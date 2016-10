La era Mackey: se presentó el director de fútbol amateur

Comienza “la era Mackey”. Ayer en Bella Vista Eduardo Bermúdez presentó oficialmente al nuevo Director de Fútbol Amateur, Martín Mackey, quien fue uno de los puntos fuertes de la campaña electoral y asume formalmente su cargo tras renuncia como Gerente de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby.

“Es un día especial para mí porque significa volver a trabajar a mi ciudad y a un club grande. Creo que vamos a estar a la altura de lo que Newell’s merece”, declaró Mackey, quien trabajó diez años en Duendes.

Mackey llega con un plan integral para desarrollar deportistas de alto rendimiento, y en esta primera etapa su trabajo abarcará divisiones inferiores, incluida la reserva, pero aún no se involucrará con el plantel de primera. “Es muy importante tener en claro cuál es el rumbo y hacia dónde queremos ir. Los tres objetivos iniciales que nos hemos plateado es desarrollar una estructura organizativa que le permita a Newell’s unificar sus ideas. Para ello trabajar sobre una gestión de calidad en los recursos humanos, crear una cultura de alto rendimiento, desarrollar un estilo de juego propio para toda la institución y formar y desarrollar deportistas de alto rendimiento”, explicó.

Y puntualizó: “Tenemos que formar jugadores de fútbol y eso no implica sólo saber patear bien una pelota. Hay otras áreas para optimizar el rendimiento. Y la educación es importante, que los chicos entiendan la diferencia entre comer y nutrirse, que aprendan la diferencia entre calidad y cantidad y que aprendan la necesidad de tener su físico siempre en buen estado”.

En cuanto al tiempo que demandará ver los primeros resultados, Mackey fue optimista. “Si todos los ejes están alineados hay más posibilidades que esto proceso se de rápidamente”, confió.

Aún no hay coordinador

Martín Mackey renunció a su cargo de gerente de alto rendimiento de la UAR para dedicarse full time a la Lepra y el fin de semana asumió formalmente su cargo de Director de Fútbol Amateur de Newell’s.

Estará acompañado por Facundo Tabares (director metodológico del área de alto rendimiento) y Marcelo Raya (director metodológico del área de fútbol), quien llega tras trabajar en Adiur. Además estará Andrés Dal Lago, quien llegó al club con Bernardi y tendrá a cargo la parte psicológica, mientras que Lucila Pivetta será la responsable del área nutrición.

Lo que aún no está definido es quién será el corrdinador general de inferiores, tras la renuncia de Carlos Picerni, José Luis Pavoni y el porfe Ariel Palena, que no iban a continuar en el cargo. “Tuve varias reuniones con Picerni, pero la reunión de la comisión directiva es dirigencial, yo vine a Newell’s para apoyar un proyecto, no para elegir gente”, confió Mackey.

Formiliano tiene una distensión

Newell’s arrancó la semana de transición previa al cotejo ante Gimnasia del próximo domingo 16 con una mala noticia: Fabricio Formiliano tiene una distensión en el aductor.

El defensor uruguayo, que salió reemplazado en el entretiempo ante Temperley, se realizó dos ecografías y en el segundo estudio se determinó que existía una distensión.

“Estoy en el proceso de recuperación, me salió una pequeña distensión en el aductor. Me venía sintiendo muy bien, esto me tira un poco para atrás. Me dijeron que voy a estar parado dos semanas más o menos”, confirmó el zaguero en diálogo con el programa Una Buena Tarde, en Radio Del Plata.

Si bien es prematuro anticiparse, el propio Formiliano ya se bajó del choque ante el Lobo. “No creo que llegue al partido con Gimnasia, seguramente voy a estar a disposición recién para el Clásico”, afirmó.

Esta nueva lesión se suma a varias que tuvo el uruguayo desde su llegada al Parque, con Lucas Bernardi como entrenador. “Apenas pude jugar 7 partidos, las lesiones no me dieron respiro”, declaró.

“El primer semestre me costó, el ritmo del fútbol argentino es muy distinto al de Uruguay”, agregó, tratando de encontrar alguna respuesta ante tantas lesiones musculares.

En la pretemporada el defensor estuvo dos semanas inactivo por una distensión y eso le restó chances de ser titular.

Y justo cuando había recuperado un lugar entre los once en reemplazo de Sebastián Domínguez, primero tuvo una fuerte contractura en el cotejo ante Atlético Tucumán y ahora una distensión que lo privará de jugar ante Gimnasia y tal vez lo deje sin chances de ser titular en el Clásico.

En tanto Maxi Rodríguez y Sebastián Prediger estarán a disposición del entrenador de cara al compromiso ante el Lobo platense, mientras que Osella deberá esperar por la recuperación de Mauro Matos, quien por ahora trabaja diferenciado por la tendinitis en el pie derecho.