La efedrina de Ezeiza no estaba escondida

Los doce barriles con 250 kilos de pseudoefedrina que aparecieron ayer en el aeropuerto de Ezeiza no estaban ocultos como aseguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sino que fueron secuestrados de un avión de Air France proveniente de Suiza en el año 2008 y el precursor químico –que además de tener uso legal se utiliza para fabricar drogas de diseño– estaba en el lugar para ser destruida, informó la señal C5N.

El origen de los barriles tiene que ver con una empresa paraguaya que compró pseudoefedrina en la península indochina. Hay una zona denominada Terminal de Cargas Argentinas Directo a Plaza que es el lugar para la mercadería en tránsito y allí fue depositada.

Cuando llegó el cargamento, ya había estallado el escándalo por el triple crimen de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Un par de meses antes, el juez Marcelo Aguinsky había secuestrado un cargamento de efedrina mezclada con azúcar que iba a México por Aeroméxico. Esa sustancia se destruyó.

Tras esta situación, el dueño de la firma paraguaya que estaba registrada para retirar los barriles con pseudoefedrina nunca se presentó. Así es como están esperando la destrucción de los tambores, que se encontraban en el depósito desde 2011.

En la TCA hay productos del año 2000. Para su destrucción, se debe publicar en el Boletín Oficial un aviso convocando al propietario y en caso de que el mismo no se presente, se procede.

De esta manera, queda desmentida la versión de que el desplazado titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, la descubrió tal como lo denunció ante la jueza María Servini de Cubría.

La periodista Cecilia González, quien sigue la ruta de la efedrina, ya había desconfiado ayer de los anuncios oficiales: “La verdad es que no hallaron ni descubrieron nada”.

“Lo más extraño es que anuncian un superoperativo para incautar algo que ya estaba”, expresó. Y agregó: “Es un cargamento que ni siquiera entró al país de forma ilegal”.

Cruces en Cambiemos

Ayer, la interna entre funcionarios del gobierno de Cambiemos se reavivó en torno a la polémica de los barriles de pseudoefedrina, cuando Patricia Bullrich acusó a Gómez Centurión de haber ocultado información sobre la existencia de ese precursor químico.

Luego de que el ex jefe de la Aduana, desplazado de su cargo a raíz de una denuncia anónima por contrabando presentada por Bullrich, entregara información a la Justicia para “encontrar” los barriles en el depósito en Ezeiza, la ministra sembró sospechas sobre el ex militar y aseguró que ya en mayo pasado la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) había advertido sobre estos barriles y que la Aduana estaba tramitando la destrucción de estas sustancias.

Por eso, Bullrich cuestionó al suspendido director de la Aduana por no haberlo denunciado ante la Justicia. “La PSA ya había avisado a la Aduana. No hizo la denuncia judicial porque no podía entrar al lugar. Sólo lo puso en conocimiento a los funcionarios (de la Aduana) de que había un rumor muy fuerte de que ahí había efedrina. Luego es la Aduana la que desata el proceso administrativo”, indicó Bullrich en declaraciones radiales.

Incluso, Bullrich indicó que la pseudoefedrina “había sido decomisada por el gobierno anterior” y que “en el Boletín Oficial” se publicó que se debía iniciar el proceso para su destrucción.

En línea con la ministra, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, ratificó que la existencia de esos tabores con pseudoefedrina “fue comunicada por escrito al entonces director de la Aduana”.

“Desconozco por qué Gómez Centurión dijo que se enteró por un anónimo. Todo esto está en el Boletín (Oficial), más público que eso no sé qué es”, subrayó Milman en declaraciones a radio El Mundo, en referencia al Boletín Oficial del último miércoles, en el que efectivamente se notificó la existencia de los diez toneles de “pseudoefedrina” y se detalló que habían ingresado el 11 de junio de 2011.

Bullrich fue quien denunció a Gómez Centurión por maniobras de contrabando en base a información anónima y escuchas telefónicas presuntamente ilegales, lo cual derivó en su desplazamiento preventivo del cargo por parte del presidente Mauricio Macri.

En los últimos días, y antes de que estallara este escándalo por los barriles, el presidente había recibido en la residencia de Olivos a Gómez Centurión y se había comprometido a reincorporarlo en el cargo si se confirmaba que había sido blanco de una operación en su contra, por parte de los servicios de inteligencia, en el marco de su actuación para desentrañar los negocios de la efedrina.

