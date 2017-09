La dirigencia aceptó la deuda y así evita posibles sanciones

Hay acuerdo. Tras varios días de negociaciones, finalmente este martes la dirigencia leprosa definió con Futbolistas Argentinos Agremiados el monto de la deuda para terminar de cancelar el pago a futbolistas al 30 de junio y entre miércoles y jueves llevarán los cheques para cumplir con lo pactado.

Por tercera vez, Juan José Concina se reunió con Sergio Marchi para intentar llegar al número final de lo adeudado. Y la cifra final no son los 5,3 millones que decía el gremio, ni tampoco la Lepra no debía nada. La realidad es que hubo un error de imputación de Agremiados que llevó a Marchi a firmar un libre deuda cuando en realidad Newell’s aún tenía un saldo por cubrir. Y ese número rondaría los 2,6 millones de pesos.

Está claro que Agremiados buscó conciliar y evitar llevar el conflicto a niveles sin retorno, mientras que la dirigencia leprosa entendió que era la mejor salida para evitar una posible quita de puntos.

Ahora sólo resta que el club del Parque lleve los cheques para cumplir con la pactado y el gremio informará a AFA que la situación con Newell’s está definitivamente regularizada. Y esto concordaría con la declaración jurada que presentó la Lepra hace una semana.

De todas maneras, si bien desde la dirigencia rojinegra considera que el error contable de Agremiados fue el que provocó esta discrepancia en los números y Newell’s no debe ser sancionado, el que tendrá la última palabra será el Tribunal de Disciplina de AFA, que ya recibió de parte del Comité Ejecutivo la declaración jurada presentada por Newell’s y entre miércoles y jueves será notificado por Agremiados de la regularización total del saldo reclamado.

Tema Amoroso. ¿Decide AFA?

El punto que no se pudo resolver es la situación de Joel Amoroso. Y la información que surge desde el gremio es que una vez que Newell’s cumpla con el pago del dinero acordado, el tema será derivado a AFA para que defina si el delantero debe volver al Parque o se le otorga la libertad de acción.

Amoroso ya reclamó vía legal y en Agremiados el pase, pero desde el gremio no dieron sentencia, ya que la situación es confusa y quieren evitar una posible demanda de Newell’s en caso de que el futbolista quede libre.

El conflicto es porque Newell’s aduce que Agremiados debía pagarle al jugador ya que al tener un libre deuda firmado por Marchi, el reclamo de Amoroso debió hacerse al gremio.

Y en Agremiados indican que al conocerse que Newell’s aún debía dinero por un error contable de imputación, el pago a Amoroso y Figueroa (se sumaría Quignon a esa cifra) no podía cumplirse.

Ahora le decisión la tendrá AFA. Si determina que el jugador es libre, habrá que ver si Newell’s decide iniciar alguna demanda legal; mientras que la otra opción es que Amoroso deba regresar al Parque, y en ese caso, más allá de los cuestionamientos de los hinchas, Juan Manuel Llop no vería con malos ojos su regreso.

Gerardo González: “Ortiz es de Godoy Cruz”

Danilo Ortiz sigue entrenando en Bella Vista, pero su situación es cada día más complicada. El jugador quiere quedarse en Newell’s, pero el juez Bellizia no autorizó su contrato, y como el libro de pases ya cerró, su única chance de jugar sería regresar a Mendoza, aunque hoy no tiene lugar en Godoy Cruz.

“Yo sigo entrenando esperando que algún dirigente me comunique algo. Es una situación incómoda, no quiero iniciar acciones legales, pero quiero cobrar y saber qué será de mi futuro”, confió el defensor, que no percibió haberes en julio y agosto.

“Federativamente, Ortiz es jugador de Godoy Cruz, tiene contrato hasta diciembre de 2021, es el club que debe pagarle”, confirmó Gerardo González, representante local de Agremiados, en diálogo con el programa Una Buena Tarde, por Radio del Plata. “Nosotros no podemos actuar de oficio si nadie nos pide opinión”, agregó.

Una solución planteada por el representante fue que permanezca en Rosario hasta diciembre y ahí definir con un nuevo libro de pases, pero el juez Bellizia tampoco acepta pagarle a un futbolista que no podrá jugar.

“Hablé con Danilo Ortiz. Le informé que hay un juez que no lo habilitó y que tampoco no prosperó el segundo intento”, confió Gerardo González.

Un problema que se plantea es qué pasa si el jugador se lesiona, ya que no debería estar entrenando en Bella Vista. Y la dirigencia leprosa quiere evitar una demanda por daños y perjuicios del jugador, algo que no se descarta si debe regresar a Mendoza. Un conflicto sin solución a la vista.

Pedido de socios rechazado

El Órgano Fiduciario está muy cuestionado desde hace un tiempo. No sólo por los socios leprosos, también el juez Fabián Bellizia no está conforme con los controles que debió hacer en ciertos temas, a punto tal que pensó en designar un gerente judicial.

Por eso el magistrado aceptó reunirse este martes con dos abogados socios de la Lepra que el lunes habían presentado un escrito solicitando remover a los tres integrantes del Órgano, el contador Ricardo Schneir, el doctor Carlos Arpi y Alfredo Fasce.

Bellizia recibió en su despacho a Gabriel Monserrat y Fabián Brignardello y escuchó sus inquietudes. “Queremos terminar con las deudas del club y le planteamos a Bellizia las irregularidades de la actual gestión. Creemos que la dirigencia le mintió al juez con las pruebas que presentó y si seguimos así en 2021 vamos a entrar en quiebra”, confió Monserrat.

“La actual administración del club es incompetente. Sería muy saludable que desplace a los miembros del Órgano”, agregó. Pero Bellizia no coincidió con el pedido de los dos socios y ya definió que no habrá cambios en el Órgano Fiduciario.