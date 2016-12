La devolución del IVA solo alcanzó a alrededor de un millón de personas

El monto devuelto por la AFIP por la rebaja del IVA a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) aplicada desde julio pasado fue de 410 millones de pesos para más de un millón de personas, muy por debajo del universo de unos 9 millones de potenciales alcanzados por la medida.

Durante sus primeros días de vigencia del beneficio, a fines de julio, el régimen alcanzó a unas 670 mil personas por 90 millones de pesos, entre jubilados, pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la AUH y asignación por embarazo.

En agosto, el número ascendió a 1,1 millón de personas: Fueron 440 mil jubilados, 300 mil de la AUH, 330 mil de pensiones no contributivas y 37 mil beneficiarios de pensiones por fallecimiento.

En total recibieron 123 millones de pesos, 111 pesos per cápita: Ese promedio es de 186 pesos para los jubilados y baja hasta los 68 pesos para los beneficios de pensiones no contributivas.

Según publicó el diario Página 12, en septiembre, la devolución alcanzó a 1.133.000 personas por un total de 123,4 millones de pesos, es decir, un promedio de 108 pesos por beneficiario.

El grupo de mayor peso fue el de jubilados (481 mil personas) seguido por beneficios de pensiones no contributivas (337 mil) y de la AUH (273 mil).

Según los datos parciales de octubre, que la AFIP todavía no terminó de procesar, la devolución benefició a 696 mil personas con 74 millones de pesos.

El total del dinero que el Gobierno devolvió en concepto del IVA a estos sectores desde mediados de julio asciende a 410 millones de pesos, lo que benefició a alrededor de 1 millón de personas.

En su momento, el titular de la AFIP, Alberto Abad, informó al Senado que la intención del proyecto era bajar el costo del IVA “a más de nueve millones de beneficiarios”.

Cuando se sancionó la ley que otorga el beneficio, en junio pasado, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay afirmó que “hay casi nueve millones de argentinos a los que les estamos evitando los aumentos de precios de los últimos seis meses”.

La ley 27.253 dispone devolución del 15 por ciento del IVA a los sectores más vulnerables para compras con tarjeta de débito –el restante 5 por ciento se devuelve a todo el mundo a raíz de la utilización del débito–.

El Gobierno reglamentó la norma: estableció un tope de devolución de 300 pesos por mes por beneficiario.

Están incluidos los productos con valor unitario inferior a los 2 mil pesos de cualquier marca y rubro.

“A mi criterio, la devolución del IVA no tiene impacto en el bolsillo de los jubilados. Los viejos no usan el plástico ni tampoco tienen posnet los comercios de cercanía donde hacen las compras. El Gobierno no hizo ningún tipo de campaña para alentar el uso de la tarjeta”, opinó Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad.

El funcionario detalló que “este año el poder adquisitivo del jubilado perdió entre 10 y 15 puntos porcentuales”.

“Esto se explica porque el aumento estuvo por debajo del incremento de precios de la canasta de consumo, que es muy pequeña y tiene fuerte contenido de alimentos hiposódicos e hipocalóricos y de medicamentos, cuyos precios subieron fuertemente”, indicó.