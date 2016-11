La crisis económica preocupa a los gremios de las industrias

Referentes de la Asociación de Sindicatos Industriales de Santa Fe (Asisfe) –un organismo creado recientemente con el objetivo de aunar esfuerzos para defender las fuentes de –trabajo–, fueron al Concejo Municipal ayer a la mañana a plantear, según expusieron, “la grave crisis económica que aqueja a empleadores y Pymes, producto de las políticas de Estado que lleva adelante el gobierno nacional y que atenta directamente contra la producción local”. En este sentido, se habló sobre el recorte de turnos en la planta Acindar, la baja de 120 empleados del sector del plástico y cerca de 200 equipos de GNC menos por mes que se colocan actualmente, en relación a enero de este año.

De la reunión participaron los concejales Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, Norma López, del Frente para la Victoria y el radical Martín Rosúa, ocasión en que dialogaron durante casi dos horas con representantes de los gremios que agrupan a trabajadores del Plástico y Vidrio, del Papel y de la industria del Calzado, como también de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

José Luis Oripianesi, secretario de la delegación Rosario del Sindicato del Plástico, recordó que tras la decisión unilateral de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario (Casar) de eliminar la entrega de bolsas tipo camiseta –haciendo caso omiso a la ordenanza 9450 que instaba a ofrecer a los clientes envases estandarizados y con características especiales–, “120 empleados con contratos eventuales dedicados específicamente a la fabricación de ese producto quedaron sin trabajo”.

En tanto, Walter Cabrera, de Smata, aseguró que hay un deterioro en el tema del GNC que afecta directamente a los trabajadores. “Los expendedores pedían que se baje el precio de boca de pozo, lo que se logró y descendió alrededor de 1,10 dólares (lo que representa aproximadamente 1,10 pesos el metro cúbico), pero todavía esa baja no se aplicó en la provincia”, agregó.

Además, Cabrera dijo que “en enero de este año se colocaban alrededor de 1.700 equipos por mes y actualmente esa cifra bajó a 1.500, lo que afecta directamente a unos 3.000 trabajadores de talleres en forma directa y a otros 1.000 de manera indirecta”.

El gremio que reúne a empleados de la industria del calzado también está crisis. Desde el sindicato explicaron que la causa es la fuerte baja del consumo interno. “Hay fábricas grandes que tercerizaban el trabajo y hoy no lo hacen más. Otra pyme en Alcorta despidió a 34 personas, lo que para una comunidad chica tiene un impacto muy grande”, señalaron.

La presencia del Concejo

“Hay un amplio espectro de gremios industriales que se están reuniendo con funcionarios provinciales y nacionales, muestran su preocupación por esta situación que se vive, la apertura de las importaciones, por ejemplo, incluso la línea blanca que se ha visto de alguna manera arrasada por la apertura de importaciones nos preocupa. Hoy (por ayer) nos sentamos con los gremios industriales para ver cuál es su mirada, y fundamentalmente qué aporte se puede hacer desde un ámbito como el Concejo Municipal, que es caja de resonancia de todo lo que pasa en Rosario”, dijo Toniolli.

El edil del Movimiento Evita dijo, además, que “dentro de dos semanas nos comprometimos a recibirlos nuevamente pero con la presencia de todos los presidentes de bloque del cuerpo y allí analizar qué es lo que se puede hacer a nivel local y cómo podemos condicionar a algunas empresas que tienen contrato con el Estado en caso de que entren en una vorágine de despidos o suspensiones, como le propusimos a la intendenta Mónica Fein cuando ocurrió el recorte de turnos en la planta Acindar”.

Por su parte, López remarcó: “Las decisiones económicas del gobierno nacional, así como el provincial, impactan negativamente en la industria a nivel país. Más allá de que se haya bajado el costo del gas para las fábricas, en la ciudad Litoral Gas no aplicó este descuento y ni siquiera planteó obras a realizar. Rosario es una de las más perjudicadas por la destrucción de empleo de este modelo macroeconómico y hoy cuenta con una de las tasas de desempleo más altas del país”.

“Hay que salir de la crisis”

Tras la reunión, el radical Rosúa admitió que “estamos viviendo una crisis que claramente es de arrastre pero creo que debemos escaparle al por qué, ya que si nos quedamos solamente en un debate político acerca del diagnóstico, seguramente vamos a estar lejos de alcanzar las soluciones”.

En cuanto al panorama económico, el concejal del bloque UCR 1983 sostuvo que hoy el escenario está fijado por la alta inflación, que se está desacelereando, una caída del consumo, la apertura de las importaciones que debió aprobar el gobierno nacional anyes del 31 de diciembre por orden del la Organización Mundial del Comercio y, a partir de esas cuestiones, claramente la crisis tomó diferentes matices en los distintos sectores industriales”.

“Habrá que conocer muy bien las particularidades de cada caso –continuó Rosúa– para abordarlas de manera casi artesanal. A nivel local hay mucha burocracia para radicar industrias en Rosario y también para encarar permisos de construcción, el cual es un sector que reactiva mucho la economía. Esas cuestiones las podemos resolver”.

Respecto del descenso de la inflación con respecto al año pasado a causa de la baja en el consumo, el radical remarcó que “la inflación es la máquina más perversa de generar pobres que tiene un país, primero porque las paritarias siempre están corriendo por debajo de la inflación y por otro lado porque hay miles de trabajadores que ni siquiera tienen la posibilidad de una paritaria”.

“Obviamente que bajar la inflación con una desaceleración económica no es la receta ideal. La receta ideal, que es la que está tratando de implementar el gobierno nacional, aunque creo que no le está dando demasiados resultados, es salir de esto creciendo. Para el año que viene está estimado un crecimiento de entre el 3,5 y 4 por ciento. Si estos parámetros se llegaran a dar, creo que podríamos estar en la senda de la reactivación, de esto no se sale de otra forma que no sea creciendo”, concluyó Rosúa.