La Copa Santa Fe ya toma color

Con el triunfo de Atlético Sastre sobre Argentino el pasado miércoles, se completaron todos los equipos que jugarán la tercera ronda de la Copa Santa Fe. Y en consecuencia el certamen va tomando cierto color ya que a medida que pasen las rondas el premio económico es más abundante.

Para la tercera fase del torneo que une a la provincia se suman ocho equipos: Central Córdoba (Primera C), Sportivo Las Parejas, Libertad y Unión de Sunchales (Federal A), Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, 9 de Julio y Ben Hur de Rafaela y Atlético San Jorge (Federal B).

De los cruces de la tercera ronda saldrán además los rivales de Newell’s y Central, que al igual que Colón, Unión y Atlético de Rafaela comenzarán a participar del certamen en octavos de final.

La Lepra, semifinalista en la primera edición, esperará rival del cruce que protagonizarán Belgrano de Santa Isabel y Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, quien logró ascender hace un mes al Federal B, certamen que se iniciará a principios de julio.

Por su parte, Central enfrentará al ganador del duelo entre Alianza y Unión de Álvarez. Un enfrentamiento que promete ser emocionante por la calidad de ambos planteles, por lo económico y por el premio de poder enfrentar al Canalla en la siguiente ronda.

En declaraciones al sitio web de la Rosarina de Fútbol (www.rosariofútbol.com), el técnico del elenco aurinegro, Gastón García, se refirió al posible choque con Central en octavos.

“Desde que se presentó el cuadro del torneo y supimos que si avanzábamos nos podía tocar Central, soñamos con estar en ese partido. Primero había que superar a Adiur y lo logramos. Ahora viene Unión, y después ya llegaría esa instancia. Porqué no soñar con que nos pueda tocar”, afirmó García.

Alianza arrancó el torneo en segunda fase y logró eliminar a Adiur al derrotarlo en la ida por 2-1 como local y luego empatar en la vuelta 1-1 en la coqueta cancha de césped sintético que posee el Naranja.

En tanto, César Gáspari, el entrenador de Unión de Álvarez, también volcó sus sensaciones en el sitio oficial de la Rosarina, ante un supuesto cotejo frente al Canalla en octavos.

“No voy a mentir, se me viene a la mente esa posibilidad tan linda, pero antes tenemos que disputar dos finales con un gran rival como es Alianza. Un equipo que cuenta con grandes jugadores en su plantel”, aseguró el DT del último campeón del torneo Ivancich, en el cual precisamente derrotó en la final a Central por penales.

El conjunto rojinegro debió pasar dos fases antes de instalarse en la tercera. Primero derrotó a General Paz, en un cruce entre equipos del Molinas, al igualar 2-2 en condición de visitante en la ida y luego ganar, siendo local, la vuelta por 2-1. Después fue el turno de enfrentar a Beltrán FC y tras empatar los dos partidos (0-0 y 3-3) logró avanzar de fase al ganar por penales.

El resto de los cruces de la tercera ronda, la cual se iniciará el próximo sábado 24 de este mes con los encuentros de ida, serán los siguientes: Tigre (Avellaneda) vs. Huracán (Villa Ocampo), Totoras Juniors vs. Puerto San Martín, Atlético San Jorge vs. Unión (Bernardo de Irigoyen), Libertad (Sunchales) vs. Atlético Sastre, Defensores del Oeste (Esperanza) vs. Unión (Sunchales), Ben Hur (Rafaela) vs. Florida (Clucellas), Central Córdoba (Rosario) vs. Argentino (Las Parejas), Sportivo (Las Parejas) vs. 9 de Julio (Berabevú) y Cosmos FC (Santa Fe) vs. 9 de Julio (Rafaela).

Rosario ya comenzó a jugar

Presentación oficial. El gobierno provincial realizará este viernes en Rosario el lanzamiento de la edición 2017 de la Copa Santa Fe, que contará con la participación de equipos de toda la provincia, entre los que se destacan los cinco “grandes” que militan en la máxima categoría: Newell’s, Central, Unión, Colón y Atlético de Rafaela. La actividad, presidida por el ministro del Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y el secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán, tendrá lugar desde las 10 en el salón Blanco de la sede del Gobierno de la ciudad, en Santa Fe 1950. En la misma se les hará entrega a los clubes de Primera División de un adelanto económico por su participación. La edición 2017 cuenta con 60 equipos y más de 100 partidos repartidos en siete etapas.